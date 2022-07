En la noche de ayer viernes, Tani Fernández, hijo del Presidente de la Nación, se presentó como DJ, en la conocida fiesta Nasty. En medio de la noche, una reconocida drag queen local, apareció en la pista de baile, y logró llamar la atención del artista. A través de sus redes sociales, el joven subió un video, diciendo que se casaría con ella.

DIARIO HUARPE, habló la drag queen, "Paris". "Con Tani, ya nos conocíamos de antes. En una presentación en Buenos Aires, nos cruzamos en Club 69, un espacio dedicado a los shows drag, donde ella trabaja. Ahí nos vio, junto con mis amigas y nos recibió divino", explicó.

Santiago Jofré caracterizado como "Paris". Foto: Gentileza

El joven contó que Paris, llegó hasta la fiesta del viernes en la noche y llamó la atención no solo de Tani, sino también de todas las personas que estaban en el lugar. "Yo quise ir vestida así, para visibilizar el arte que él tanto profesa, y cuando me vio, se volvió loco, fui la única drag presente esa noche. La gente también estaba extasiada conmigo, me pedían fotos y me agregaban a sus redes sociales. Fue una locura todo".

Historia de Instagram de Dizhy. Foto: Gentileza

En cuanto a la pregunta del millón, Paris dijo que "no hubo nada sexual entre nosotros. Lo esperé a la salida del boliche y estuvimos hablando un montón. El tema principal fue la visibilización y formas de fomentar el arte drag. Al principio no me reconoció. El mundo drag es muy camaleónico y cuando nos conocimos por primera vez, no estaba igual que anoche. Ninguno de los dos tenía el teléfono a mano, por lo que solo intercambiamos cuentas de Instagram", dijo Paris a este medio.