El acuerdo de aumentar el sueldo con la cláusula gatillo llegará a su fin en marzo, por lo que los distintos sindicatos de San Juan deberán reunirse a dialogar con el Gobierno provincial a más tardar la segunda semana de febrero. José “Pepe” Villa, secretario general de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) reveló a DIARIO HUARPE que su objetivo en este 2023 es lograr que la cláusula gatillo se aplique todos los meses, sin tener en cuenta otro tipo de incrementos. Ahora, este medio reunió la opinión del resto de los sindicalistas de la provincia como Luis Lucero de UDAP, Daniel Quiroga de AMET y Lucio Vázquez de UDA, quienes opinaron diversamente sobre esta posibilidad. Algunos de ellos dijeron que se trata de una medida insuficiente.

Hace unos días, Villa comentó: “Lo único que quiero, que voy a pedir, es la cláusula gatillo todos los meses. No queremos perder ni un solo punto de salario ante la inflación y esta es la única manera”. A días de una paritaria con el Gobierno, el sindicato más representativo de los empleados públicos dio su visión respecto al accionar que debe marcar el año, ya con la experiencia del 2022, un año que terminó con un 94,8% de inflación acumulada y un 100% de aumento salarial.

Pero UPCN no es el único sindicato que agrupa a los estatales. Lucero, secretario general de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP), manifestó que la cláusula gatillo va hacia los aumentos salariales, pero que no se ocupa verdaderamente de la recomposición salarial, de la negociación de los puntos clave del trabajo docente que hacen que el sueldo sea digno.

“Somos muy respetuosos de la posición de los sindicatos, cada sector tiene necesidades diferentes. Recomponer salarios no significa salir igualados al flagelo de la inflación, también significa corregir recibos de sueldos y eliminar ciertos puntos que son superfluos dentro del mismo. No solamente hay que aplicar aumentos en el valor índice, sino que también hay que trabajar en el sistema de la carrera docente”, indicó Lucero.

El sindicalista dio a entender que la recomposición salarial es un fenómeno mucho más amplio que solo aumentar salarios porcentualmente según la inflación, si no que también hay que trabajar en otras cuestiones laborales. Esto sería posible, únicamente, reuniéndose mes a mes con el gobierno y no “resolverlo en marzo y olvidarse”.

“A mí no me obnubila la vista ninguna palabra como ‘automática’ (refiriéndose a la cláusula gatillo), yo quiero ganarle siempre a la inflación, no solo igualarla”, expresó Lucero.