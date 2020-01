Parlamentarios debaten para que ciudadanos de la UE tengan un documento físico tras el Brexit

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Cámara de los Comunes del Parlamento británico votará hoy una enmienda aprobada por la Cámara de los Lores, para que los ciudadanos de la Unión Europea (UE) reciban un documento físico para demostrar su derecho a alquilar propiedades y trabajar en el Reino Unido tras el Brexit.



El proyecto busca que los ciudadanos de la UE reciban un documento físico para demostrar su derecho vivir y trabajar en el Reino Unido y evitar que enfrenten graves dificultades para acceder a la atención médica, la vivienda y el empleo.



La situación legal con que quedarían los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido es una de las preocupaciones que más están latentes a menos de 10 días para que abandone el bloque europeo.



Sin embargo, el gobierno británico rechazó la idea el lunes pasado después de haber perdido la votación en la Cámara de los Lores, afirmando que un registro digital era el más seguro.



Según el esquema de liquidación de la UE, el gobierno solo planea otorgar a los ciudadanos de la Unión un código digital para probar su residencia para que los propietarios y empleadores los identifique de manera online.



Desde la organización no gubernamental "The 3 million", que representa los derechos de más de tres millones de ciudadanos de la UE en el Reino Unido, advirtieron que, a menos que los parlamentarios acepten la enmienda, existe el riesgo de que los propietarios y los empleadores sean reacios, sin un documento físico que demuestre su estado legal como residente.



Hoy la Asociación de Propietarios Residenciales (RLA por sus siglas en inglés), respaldó la idea de un documento físico que pruebe que los ciudadanos de la UE tienen derecho a estar en el país después del Brexit.



Un informe publicado por esa ONG esta semana encontró que el 89 por ciento de los ciudadanos de la UE están descontentos por la falta de un documento físico.



En una declaración conjunta, la organización de ciudadanos europeos y la RLA, instaron a los parlamentarios a respaldar la propuesta a la que calificaron como pragmática y de sentido común.



“No debería ser controvertido que los ciudadanos de la UE que han desempeñado un papel tan positivo en la vida del Reino Unido puedan demostrar fácilmente sus derechos con un documento físico", expresaron.



"Un estado solo digital perjudicará enormemente a los ciudadanos de la UE frente a los ciudadanos británicos con pasaporte y a cualquier otra persona que pueda probar su estado de manera rápida y conveniente con un simple documento oficial", indicaron.



La mayoría de los ciudadanos de la UE y sus familiares que viven en el Reino Unido deben solicitar un nuevo estado para permanecer en el Reino Unido después del Brexit.



El proceso de solicitud comenzó el 29 de marzo de 2019 y si los ciudadanos de la UE o sus familiares no tienen una base legal para permanecer en el Reino Unido después del 31 de diciembre de 2020, serán considerados ilegales y tendrán problemas, por ejemplo, para solicitar empleos, acceso al Sistema Nacional de Salud (NHS) y alquiler de viviendas.