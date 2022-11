El ministro de Gobierno de San Juan, Alberto Hensel, habló del último paro de colectivos que afectó a los usuarios de la empresa El Triunfo. El funcionario fue categórico al decir que este paro se hizo en el marco de la interna del sindicato, que el mes que viene tendrá elecciones. Adelantó que sancionará a la empresa por la interrupción en el servicio.

En rueda de prensa, Hensel habló de la medida de fuerza que llevó adelante la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y que se cumplió durante parte del día sábado 5 de noviembre. En su momento, el gremio argumentó que convocaron a parar porque la empresa El Triunfo había depositado los haberes solo a una parte del personal de la empresa, mientras que el resto no había cobrado aún.

Publicidad

Pasado el mediodía de ese sábado, la Subsecretaria de Trabajo de San Juan convocó a conciliación obligatoria y conminó a los trabajadores para que volvieran a cumplir con sus funciones. Sobre las 15 de ese sábado el servicio los colectivos volvieron a la calle y, de a poco, el servicio se fue normalizando.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Algunos días después de esta medida de fuerza, Hensel se mostró molesto por el paro y aseguró que esto se debe a la interna en el gremio que el mes que viene tendrá elecciones. "Están en proceso electoral, pareciera que en este momento suelen presentarse situaciones de tensión, nos gustaría que no existieran, pero creo que se van a solucionar en estos días", opinó el funcionario.

El ministro aseguró que ya ha pedido los datos relacionados con el paro del sábado y adelantó que aplicará una sanción contra la empresa. "No le podemos hacer pagar al usuario que no se haya depositado en tiempo el salario del trabajador", aseguró el funcionario.

Luego, el ministro agregó que el Gobierno de San Juan "no tiene por qué pagar un subsidio al transporte por un servicio que no se prestó sin importar el tiempo que estuvo interrumpido", aseguró.

Publicidad

Paro nacional

Para este martes 8 de noviembre estaba convocado un para organizado por la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), que pide un pago de un bono de $50.000 a jubilados y pensionados y la eliminación de Ganancias.

Horas antes de la medida de fuerza, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria y frenó la medida que iba a afectar el servicio de colectivos, taxis y trenes de todo el país.

Hansel opinó sobre este reclamo y aseguró que no le parece lógico que el sector activo reclame por este beneficio para los pasivos. Luego agregó que esta medida de fuerza "no tiene entidad" y confío en que no llegará a efectivizarse la medida de fuerza.