La inauguración del Parque Belgrano no solo amplió el sector verde de la ciudad, sino que también creó un espacio destinado a los food trucks. Desde el Ministerio de Turismo y Cultura aseguraron que continúan trabajando en las bases y condiciones para la elección de los carros que podrán comercializar en el lugar. Uno de los requerimientos es que estén ubicados allí de lunes a domingo.

El nuevo Parque Belgrano se encuentra en calle 25 de Mayo entre Avenida España y calle Las Heras y es parte del denominado Eje Cívico Cultural integrado por el Centro Cívico, el Teatro y Plaza del Bicentenario, la Legislatura Provincial, el Centro de Convenciones y Exposiciones, el actual Museo Ciencias Naturales de la UNSJ, el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson y el Auditorio Juan Victoria.

El área verde de cuatro hectáreas cuenta con un espacio semicubierto de estructuras pergoladas que brinda reparo del sol y donde se ubicarán unos 10 carros de comidas de manera ordenada. Además, tiene canteros y pisos adoquinados que le dan una característica de semipeatonal, otorgando más comodidad a los clientes. La ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, confirmó a DIARIO HUARPE que están trabajando en las bases y condiciones para seleccionar a los food trucks y adelantó que uno de los principales requisitos será que trabajen de lunes a domingo y no solamente de manera casual.

Los propietarios de carros pancheros dijeron temer por sus fuentes laborales. Foto: DIARIO HUARPE.

“Los carros a veces trabajan en eventos o van circulando. Pero para tener un lugar en el parque deben estar disponibles todos los días de la semana”, expresó. Explicó que exigirán ciertos requerimientos específicos a los food trucks y quienes cumplan con esto serán los elegidos para estar en el Parque Belgrano.

Pancheros con incertidumbre

Los propietarios de los carros, ubicados en las inmediaciones de calle San Luis y Las Heras, están preocupados por su futuro. Rubén Tejada, referente de la Asociación Propietarios Pancheros Unidos y Afines (Appua), confirmó a DIARIO HUARPE que temen quedarse sin su puesto de trabajo.

En los últimos años, se pusieron de moda los food trucks de alto valor que se presentan en algunos eventos a ofrecer su menú gastronómico. Pero Tejada aclaró que ellos viven de la actividad y trabajan todos los días y no los utilizan solamente como “pantalla” o fines promocionales. “Llevamos 25 años y el de menor antigüedad tiene 15 años dentro de la zona del Parque de Mayo. No sería bueno que no nos tengan en cuenta”, indicó.

Por eso, desde Turismo y Cultura aclararon que el espacio estará destinado a quienes trabajen de lunes a domingo y no solamente algunos días de la semana o para ciertos eventos.