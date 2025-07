La marca sanjuanina Paso de Hombre, dedicada a la venta de indumentaria masculina, acaba de abrir una nueva sucursal en pleno centro capitalino. El flamante local está ubicado en calle Salta 273 sur, antes de Ignacio de la Roza, y representa un paso más en el crecimiento del emprendimiento local fundado en 2017.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Juan Pablo Ruiz, propietario de la tienda, explicó que esta expansión era un objetivo que venían buscando desde hace tiempo. “Ya teníamos una sucursal en Ameghino, casi Ignacio de la Roza, desde hace varios años. Ese local nos quedó chico y queríamos buscar uno más grande. No conseguíamos algo que se adaptara a lo que necesitábamos, así que decidimos largarnos con este nuevo espacio”, contó.

Juan Pablo Ruiz, propietario de Paso de Hombre. Foto: DIARIO HUARPE

La decisión de apostar por una nueva sucursal en el actual escenario económico no fue sencilla. “Hay que meterle pilas y no aflojar. Es mucho esfuerzo, no es fácil, pero todo con esfuerzo se puede”, afirmó Ruiz, con una mezcla de orgullo y realismo. Su apuesta se basa en una fórmula clara: ofrecer productos de calidad a precios competitivos y mantener una atención cercana al cliente.

En el local ofrecen una gran diversidad de indumentaria. Foto: DIARIO HUARPE

En este nuevo local, Paso de Hombre ofrece una amplia variedad de prendas para hombres de todas las edades. “El sanjuanino que venga puede encontrar de todo: buzos muy económicos y de muy linda calidad. Tenemos buzos desde $7.500 hasta $25.000 el más caro”, detalló el dueño.

Además de la indumentaria, el local trabaja una línea de calzado que va desde el número 35 al 43, abarcando así tanto a adolescentes como adultos. La propuesta busca responder a las distintas necesidades de quienes eligen un estilo urbano y cómodo, sin dejar de lado la estética y el precio.

Clientes y amigos asistieron a la inauguración. Foto: DIARIO HUARPE

Con esta nueva apertura, Paso de Hombre no solo amplía su presencia física, sino también renueva su compromiso con el comercio local y con quienes, día a día, eligen consumir en tiendas sanjuaninas. Para Ruiz, se trata de un paso más en un camino que inició con mucho esfuerzo y que hoy, a pesar de las dificultades del contexto, sigue creciendo con entusiasmo y ganas.

“Queremos que el cliente se sienta cómodo, que venga, pruebe, mire, compare y sepa que va a encontrar buena atención y productos para todos los gustos”, cerró.

La nueva sucursal ya se encuentra abierta al público en calle Salta 273 sur, con horario de atención extendido durante la semana y los sábados.