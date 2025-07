El anuncio del ministro Federico Sturzenegger que permite a los ciudadanos ingresar al país con electrodomésticos sin las restricciones que existían hasta ahora, encendió una alerta en distintos sectores comerciales de la Argentina, y San Juan no es la excepción. Si bien desde el Gobierno Nacional se celebra esta medida como una “liberación” del comercio para los consumidores, en la provincia los comerciantes advierten sobre sus posibles consecuencias.

Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan, explicó a DIARIO HUARPE que “antes, aunque con limitaciones, la gente lograba ingresar algunos electrodomésticos pequeños. Lo que se hacía era viajar en grupo: con el primo, el hijo, el nieto… y así podían traer más productos”. Ahora, con la nueva disposición que permite legalmente el ingreso de una amplia gama de aparatos de línea blanca como cocinas, microondas, aires acondicionados, heladeras y lavarropas, esa práctica se oficializa, y puede generar un impacto importante en las ventas locales.

Rodríguez remarcó que “esto puede ser bueno para el consumidor, porque tiene más opciones, pero también despierta reacciones en el sector industrial argentino. Nos acaban de informar que los fabricantes locales están lanzando planes de hasta 12 y 18 cuotas para competir con los precios de Chile”. En efecto, se anticipa una competencia fuerte de precios, sobre todo teniendo en cuenta la diferencia cambiaria y la variedad de marcas disponibles en tiendas como Falabella, París, Ripley o IKEA.

El dirigente sanjuanino indicó que, si bien algunos consumidores con capacidad económica aprovecharán el cambio para cruzar a Chile y comprar allí, la situación no se generalizará. “No creo que todos los sanjuaninos salgan corriendo a comprar electrodomésticos afuera. Hay que tener en cuenta que se necesita una camioneta o un vehículo amplio, viajar con todo en efectivo y además enfrentar los riesgos de traslado”, afirmó. A eso se suman detalles técnicos: “Consulté con un técnico sobre los enchufes de los productos chilenos, y me indicó que no todos tienen puesta a tierra funcional con los adaptadores, lo cual puede representar un riesgo”.

Más allá de estos reparos, Rodríguez reconoció que la medida puede generar un movimiento interesante en consumidores específicos, sobre todo en quienes ya estaban habituados a hacer compras del otro lado de la Cordillera.

¿Qué dice la nueva disposición?

Hasta ahora, el régimen de equipaje prohibía ingresar electrodomésticos considerados de gran porte. Esta restricción, según el propio Sturzenegger, era tan estricta que equiparaba el intento de ingreso de una heladera a una metralleta o un kilo de cocaína. Con el nuevo régimen, esa "anomalía" fue eliminada.

Los artículos ahora permitidos abarcan una extensa lista que incluye cocinas a gas o eléctricas, hornos eléctricos, termotanques, lavavajillas, secadoras, congeladores y campanas extractoras, entre otros.

Las condiciones de ingreso establecen una franquicia de 300 dólares por persona si se viaja por tierra, y de 500 dólares si el viaje es por vía aérea o marítima. En caso de que el producto supere esos montos, se paga una tasa del 50% sobre el excedente. Además, las franquicias se acumulan en viajes familiares, lo que hace más tentador el viaje en grupo.

El impacto en San Juan

La cercanía con Chile convierte a San Juan en una de las provincias más propensas a sentir el efecto de esta flexibilización. Ya desde hace años, el comercio local compite con los precios trasandinos, y ahora, con esta legalización del ingreso de productos de línea blanca, los comerciantes sanjuaninos temen una mayor presión en un contexto económico complejo.

El sector espera que las medidas anunciadas por los fabricantes nacionales como planes de financiamiento extendido logren amortiguar el golpe. Pero lo cierto es que la competencia ya está planteada, y el desafío para el comercio sanjuanino será adaptarse rápidamente a esta nueva realidad.