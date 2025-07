La intendenta de Caucete, Romina Rosas, confirmó que accederá a un plan de pagos para regularizar la millonaria deuda que mantiene con la distribuidora energética Decsa, la cual asciende a unos $500.000.000, según una estimación del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). Sin embargo, Rosas fue categórica al señalar que el Ejecutivo departamental no reconoce la totalidad de los montos reclamados, argumentando graves irregularidades en la medición del consumo del alumbrado público.

El conflicto entre la municipalidad caucetera y Decsa se remonta a 2023, escalando hasta la intervención del EPRE en 2024. Este viernes, en rueda de prensa, Rosas detalló los pormenores de la situación. “Hay dos cuestiones por separado. Primero, el sostenimiento del EPRE que dice que el municipio debe pagar determinado monto a Decsa. Y, por otro lado, una segunda cuestión que esa sí es positiva para nosotros porque insta tanto al municipio como a Decsa a que retomemos la medición”, explicó la intendenta.

Publicidad

Según la jefa comunal, la problemática principal radica en una supuesta sobrefacturación por parte de Decsa desde 2019. “Esta medición que viene haciéndose desde Decsa erróneamente sobre el alumbrado público viene de larga data. Tenemos la posibilidad histórica de poder corregir eso. Estamos en ese camino y eso seguramente nos va a permitir avizorar otra realidad”, afirmó Rosas.

La intendenta de Caucete enfatizó que, si bien darán cumplimiento a la resolución del EPRE y aceptarán el plan de pagos, esta acción no implica una aceptación plena de la deuda. “Seguramente tendremos que dar cumplimiento a la resolución, porque debe ser de esa manera, pero eso no quita que podamos hacer una presentación en la Justicia en negativa a esta resolución porque hay cuestiones técnicas que se toman como, por ejemplo, porcentajes de LED y porcentajes de luces halogenadas que no corresponden con la realidad del municipio”, adelantó Rosas, dejando en claro que la vía judicial es una opción firme para el municipio.

Publicidad

De acuerdo con las auditorías internas del municipio, el consumo real sería significativamente menor al estimado por el ente regulador. “El EPRE sostiene que hubo una mala medición por parte de Decsa, se tomaba un consumo mayor sobre el alumbrado que no existía. De acuerdo a nuestra auditoría, creemos que es menos de lo estimado”, indicó Rosas. Es por ello que en los próximos días se llevará a cabo una reunión crucial con Decsa para intentar definir los valores finales de la deuda.