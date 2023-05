¡Pasó de todo! Filtran el golpe que le dio Conor McGregor a Michael Chandler en el TUF

Semanas atrás, los entrenadores del actual The Ultimate Fighter, Conor McGregor y Michael Chandler, tuvieron un altercado. En las últimas horas, en las redes sociales se filtró el video del momento justo en el que el irlandés golpea en el rostro al estadounidense. A partir del 30 de mayo, se podrá apreciar oficialmente qué fue lo que ocurrió entre ellos en el octágono del TUF. Cabe recordar que ambos se verán las caras en la jaula más importante del mundo en poco tiempo.

"Chandler y Conor eran muy respetuosos el uno con el otro, y luego algunas cosas comenzaron a escalar que verán en el programa y ahora no se caen bien. No miro las cosas que son buenas para el programa o cosas así. Pase lo que pase, sucede. Las cosas que acaban de suceder no deberían suceder. Me estoy haciendo viejo, me estoy haciendo viejo. Habría estado allí antes en los viejos tiempos, pero sí, no es bueno. Hubo mucha mierda el viernes", expresó Dana White sobre lo ocurrido, en la conferencia de prensa del UFC 285.

Palabras de Michael Chandler sobre Conor McGregor

Por su parte, el propio Michael Chandler había comentado tiempo atrás: "Creo que va a volver. Seguro que sería una gran mancha en su legado, llevando a todos por un camino, haciendo que la gente piense que va a volver, y luego acobardar al final y solo hacerlo por la publicidad. Eso, para mí, grita inseguridad, y él está tratando de mantenerse relevante en lugar de ver a través de su compromiso".

"Podría estar muy equivocado al respecto, y si lo estoy, me sorprendería y, francamente, me decepcionaría. Pero también, no voy a sentarme aquí haciendo estallar a mi gerente, haciendo estallar a Dana White y a Hunter Campbell, llamándolos todo el tiempo, como ‘Hey, ¿Cuándo vamos a hacer algo?'", agregó luego el estadounidense. Eso, antes de lo ocurrido con Conor en el octágono del TUF.

Para cerrar, Chandler dictó semanas antes: "Podía verlo muy bien siendo solo dos pruebas limpias. No tengo ningún problema con que sean dos pruebas limpias. No me importa. Si haces dos pruebas limpias, me parece que estás limpio. En este punto, ¿Quién soy yo para decir cuáles son las estipulaciones? Estoy listo para que lo aclaren o al menos para obtener esa respuesta. En este momento, no tenemos una respuesta".