La precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich habló este jueves acerca del apoyo que Facundo Manes y María Eugenia Vidal manifestaron hacia su competidor en la interna, Horacio Rodríguez Larreta, y lo minimizó.

"Son dos votos", expresó la exministra de Seguridad en una recorrida junto a Néstor Grindetti, precandidato a Gobernador bonaerense por Olavarría.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"¿Se siente traicionada?", le consultaron a Bullrich en medio de una suerte de conferencia de prensa improvisada. "No, son dos votos, nuestra decisión es estar con la gente y vamos a ganar por más de dos votos, estamos tranquilos", respondió.

Patricia Bullrich minimizó los apoyos a Rodríguez Larreta. (Foto: archivo).

Sus palabras generaron la espontánea aprobación y aplausos de los militantes que la acompañaban.

Recrudece la interna de Juntos por el Cambio

La consulta a la precandidata vino debido a los apoyos que sumó Rodríguez Larreta en las últimas horas dentro del frente. Especialmente el de la diputada nacional Vidal, el miércoles, lo que sumó tensión en la interna de JxC.

"Formo parte del PRO desde su fundación, hace más de 20 años. Un partido que nació de la mano de los argentinos que queríamos ser protagonistas de nuestro futuro. Y que se sustenta hoy gracias a los que creemos que sí se puede cambiar la Argentina, y que este cambio depende de nosotros", había expresado.

Publicidad

María Eugenia Vidal mostró su apoyo a Horacio Rodríguez Larreta. (Foto: archivo).

"Voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina", agregó.

Frente a esto, sumado al apoyo de Facundo Manes, el expresidente Mauricio Macri mostró su postura crítica a la exgobernadora. Aseguró que había "desdibujado su perfil político" al inclinarse por Rodríguez Larreta.

El precandidato, por su parte, prefirió no opinar demasiado, pero agradeció el apoyo de la diputada. "Yo no opino. No hago comentarios ni alusiones personales dentro de JxC", aseguró. "Con María Eugenia somos equipo, nos conocemos de memoria, le agradezco que lo reafirme así", se limitó a expresar, ante la consulta por los dichos del expresidente.