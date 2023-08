Javier Milei, precandidato a presidente de la Nación por la Libertad Avanza, antes de las elecciones en las que San Juan eligió gobernador el pasado 2 de julio, desconoció a los candidatos de Desarrollo y Libertad, Agustín Ramírez, Yolanda Agüero y Paola Miers, como propios. Pasados los comicios y de cara a las PASO del 13 de agosto, esta situación repercutió en el trío libertario y los dividió: mientras que los primeros dos continúan apoyando la lista de precandidatos a senadores y diputados que llevará la cara del economista en sus boletas, Miers reconoció que defenderá a la aspirante a la presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y a su lista local.

“No estamos participando de la contienda electoral de San Juan. Yo no propuse ningún candidato y sacarme fotos con gente no significa nada”, manifestó Milei en diálogo con Canal 8, a pocos días de las elecciones provinciales. La reacción inmediata de los por entonces candidatos fue desentenderse de los dichos y justificar que fue todo sacado de contexto. Sin embargo, Miers, luego de los comicios, salió a manifestar que no iba a continuar en el espacio con el aspirante a la presidencia.

Esta situación repercutió en su accionar local. Según aseguró a DIARIO HUARPE, “se fue” de Desarrollo y Libertad y ahora apoya a Bullrich como candidata a presidenta. También hace lo propio con sus aspirantes locales, con la lista encabezada en Diputados por María Eugenia Raverta y en el senado por Juan Domingo Bravo. Asimismo, comentó que está reuniendo a los excandidato de 11 provincias que también fueron desconocidos por Milei para brindar todo su apoyo a exministra de Seguridad.

Por su parte, tanto Agüero como Ramírez manifiestan en sus redes sociales el apoyo a las listas legislativas de la Libertad Avanza, encabezadas por José Peluc y Bruno Olivera. En el caso de Ramírez, además de ratificar el trabajo con los locales, también hace lo propio con Milei.

“Formo parte del equipo y actualmente vengo acompañando a todo el equipo, a José Peluc, a Bruno Olivera, a todos. He asumido la responsabilidad de ser candidato a gobernador. Siempre dijimos que había que involucrarse y lo hemos hecho. Nosotros seguimos queriendo que Javier Milei sea presidente, más allá de lo que dijo en ese momento, que sus declaraciones hicieron mucho ruido, nosotros lo entendemos en otro contexto”, dijo el excandidato.

Con respecto a la decisión de Miers de alejarse del frente en San Juan, Ramírez indicó que respeta su decisión, pero que “ellos están comprometidos con el proyecto nacional”.