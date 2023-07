Rodríguez Larreta: "No se puede sacar el cepo en un día cuando no hay dólares" 

En declaraciones a la prensa, Horacio Rodríguez Larreta reveló cuál será su estrategia con el cepo al dólar. "Vamos a sacar el cepo lo antes posible pero ningún economista serio en la Argentina dice que se puede sacar el cepo cuando hay cero dólares en el Banco Central”, afirmó el precandidato de Juntos por el Cambio, en una charla en CNN Radio.

El actual jefe de Gobierno porteño se diferenció de otros candidatos y pidió "hablar en serio". "Así como no hay dólares tenemos la perspectiva de ir incorporando reservas. Tenemos una gran oportunidad desde el año que viene. Hay que recomponer las reservas del Central y la confianza, que no es matemática. Y eso lo vamos a hacer lo antes posible", explicó.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

También descartó un blindaje económico, como dijo que había hecho De La Rúa y dijo que "un nuevo acuerdo no es eso, es un nuevo préstamo del Fondo", algo que descartó. En cambio enfocó su propuesta en que "Cuando le debés plata al Fondo, como cuando le debés a cualquiera, hay que conversar para conseguir las mejores condiciones. Para eso hay que mostrar un rumbo. Si la Argentina se recupera, el Fondo no es un problema. Hay que cumplir".

En cuanto a sus propuestas concretas, dijo que buscará estabilizar y bajar la inflación, y dijo que para esto su plan es "basta de déficit fiscal, basta de emitir. Necesitamos una ley que independice el Banco Central. Y necesitamos estabilizar el dólar, exportando más".

Rodríguez Larreta remarcó la oportunidad nacional de duplicar exportaciones en 6 a 8 años más: "En el fin del próximo mandato podemos exportar 10 mil millones de dólares en gas. Está la posibilidad, pero para estabilizar el país necesitamos dólares en el país. La falta de dólares genera inflación e incertidumbre".

Dijo que confía en su equipo porque es "de primer nivel" y aseguró que para diciembre tendrán 200 o 300 leyes preparadas. "No es magia, no es todo el primer día, vamos a impulsar un plan de desarrollo para la Argentina", agregó.

Publicidad

Comparó sus propuestas con la situación actual y dijo que hoy "no hay rumbo, la inflación está desbocada, ponemos parche tras parche. Hay jubilados que están cobrando una jubilación mínima que no les alcanza para comer, gente que tiene un trabajo formal y aun así es pobre. Ese es el drama".

El jefe de gobierno porteño se mostró seguro de que tendrán las mayorías necesarias para el próximo año y criticó que hoy "el Congreso está trabado". "El kirchnerismo no va a acompañar, pero el kirchnerismo va a ser cada vez más minoritario. Hay un montón de gente que se está incorporando que sí va a acompañar. Sumando es como ganamos las elecciones. Ese es el camino, sumando, ampliándonos para llegar a las mayorías necesarias para hacer los cambios", dijo.

Adelantó que una de sus prioridades es modificar la ley de alquileres y también modificar normas para dar batalla a los capos narcos. "A mí no me escucharon gritando en el Obelisco: ‘voy a meter presos a los narcos’. No, fui y los metí presos. Vamos a la acción, eso represento, experiencia de gobierno. La Argentina necesita hechos", planteó.

En cuanto a su relación con Schiaretti, sobre lo que le consultaron, dijo que hoy por hoy "es adversario", ya que se presentó a candidato a presidente. "En Córdoba hicimos una elección histórica a gobernador, y Rodrigo de Loredo hizo una muy buena elección también".

Finalmente, reconoció que le preocupa la herencia económica porque no ve una posibilidad de recuperación hasta el 10 de diciembre. “Seguro vamos a ser muy claros, muy crudos con los argentinos al explicar exactamente el país que recibimos, esa es una autocrítica que se hizo Mauricio Macri. Con la misma contundencia también voy a ser claro respecto a la esperanza”, cerró.