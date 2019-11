Patricia Bullrich, sobre la transición: "Hasta ahora no ha habido ningún tipo de contacto"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió hoy que "hasta ahora no ha habido ningún tipo de contacto" con el equipo del presidente electo, Alberto Fernández, para diagramar la transición, y atribuyó esas demoras al "intento" del peronismo de solicitar la "emergencia económica".



"Todavía no hemos tenido ningún tipo de contacto con el equipo de Fernández. Nombraron a cuatro y todavía no se han acercado", dijo Bullrich sobre Santiago Cafiero, Vilma Ibarra, Gustavo Beliz y Eduardo "Wado" de Pedro, designados por el mandatario electo para analizar la transición con el oficialismo.



La funcionaria indicó que la administración de Mauricio Macri está "organizando documentos para poder pasárselo lo más rápido posible al próximo gobierno, pero hasta ahora no ha habido ningún tipo de contacto".



En declaraciones al canal TN, Bullrich advirtió que "hay decisiones que hay que tomar" en áreas como las "fuerzas de seguridad", en cuestiones de "índole concreta y práctica" como, según puntualizó, "renovar patrulleros o comprar armas para los cadetes".



"Nos gustaría tener rápido el equipo para poder tomar las decisiones de continuidad que tiene el Estado", reiteró.



Bullrich atribuyó la demora en la transición al "intento de ganar tiempo para pedir lo que siempre ha pedido el peronismo y el kirchnerismo: emergencia económica. El kirchenrismo gobernó durante 12 años con emergencia y superpoderes", cerró.