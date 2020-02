Pelé aclaró que está "bien" aunque tiene "días malos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, campeón del Mundo en Suecia '58, Chile '62 y México '70 con el seleccionado de su país, aclaró hoy que está "bien de salud" tras las declaraciones de su hijo, Edinho, sobre la depresión que atravesaba el ex futbolista de Santos.



"Gracias por sus oraciones y preocupaciones. Estoy bien. Cumpliré 80 este año. Tengo mis días buenos y malos. Esto es normal para las personas de mi edad. No tengo miedo, estoy decidido, tengo confianza en lo que hago", explicó 'O Rei', de 79 años.



"La semana pasada, tuve el honor de reunirme con el presidente de la CBF en el estudio en el que estaba filmando mi documental. El mes pasado tuve dos sesiones de fotos para campañas que usan mi imagen y mi testimonio. Tengo varios eventos próximos programados", detalló en un comunicado oficial.



Su hijo, Edinho, en una entrevista con el sitio 'GloboEsporte', afirmó que el ánimo de Pelé estaba complicado por las dolencias en la cadera.



"Está bastante frágil en relación a su movilidad. Se hizo un trasplante de cadera y no hizo una rehabilitación adecuada, ideal. Entonces, está con ese problema de movilidad, que termina acarreando una cierta depresión", aseguró.



Por su parte, Pelé concluyó en su comunicado: "No evito cumplir los compromisos de mi siempre ocupado horario. Sigo aceptando mis limitaciones físicas de la mejor manera posible, pero tengo la intención de mantener la pelota en marcha. Dios los bendiga a todos".



El astro brasileño se sometió a varias operaciones de cadera, la última de ellas a principios de 2016, pero continúa resintiéndose después de no realizar una rehabilitación adecuada tras la primera de las cirugías.



Además, tuvo problemas en la columna y la rodilla y el pasado año sufrió una infección grave del tracto urinario, por la cual le extrajeron un cálculo renal.