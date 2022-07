"Peligro", sanjuaninos al volante

Accidentes, tragedias, multas, todos los días las calles de San Juan son escenario de situaciones lamentables y dolorosas. En lo que va del año, se registraron 53 muertes en siniestros viales, un dato alarmante, teniendo en cuenta que en el 2021 hubo 80 fallecidos en todo el año y en el 2019 solo 30.

¿Hay suficiente conciencia vial? ¿Cómo manejamos los sanjuaninos? Diario Huarpe consultó a especialistas sobre cuáles son los principales errores de los conductores y los problemas frecuentes al momento de conducir en la provincia.

Para Emilio Rodríguez, instructor de la escuela de manejo Rodde, los principales errores de los conductores sanjuaninos son la falta de señalización al momento de hacer una maniobra. “Rara vez usan los guiñes o balizas para advertir un movimiento. Rara vez se usan los espejos retrovisores”, señaló.

El exceso de velocidad también es otro de los errores comunes en avenidas y calles de la provincia. A ello se le suma la falta de conocimiento de las señales, tanto verticales, horizontales, luminosas. Y la falta comprensión de prioridades para el sobrepaso, la circulación por rotondas, etc, explicó Rodríguez.

No usar el guiñe, uno de los errores más comunes al conducir

El uso del celular, tanto conductores como peatones es otro de los errores frecuentes de los conductores. Abrir la puerta sin mirar para atrás, o estacionar en doble fila, son otro de los errores más notables en las calles de la provincia.

La falta de uso del casco por parte de los motociclistas. “Las motos deben circular por el centro del carril y no por la derecha como las bicicletas. Las motos a veces quedan escondidas en los puntos ciegos de los vehículos como los parantes o fuera del ángulo de visión de los retrovisores. Como asa también el zigzagueo de las motos”, comentó Rodríguez.

Usar el celular, grave error al conducir

Por otro lado, el profesor señaló que otro error frecuente se presenta en los ingresos al anillo de Circunvalación. “Hay que entrar a una velocidad prudente, tratar de igualar la velocidad de los autos que circulan por el anillo interno y siempre señalizar la maniobra con el guiñe”, explicó.

Los lugares más peligrosos para circular

Microcentro: “En la Capital todos los lugares son complicados en horas pico. En las avenidas, en las intersecciones. Cuando las calles están congestionadas, más la impaciencia de los conductores generan muchos errores.

Avenida de circunvalación: “Es una autopista, pero no se puede circular a la velocidad máxima reglamentaria en autopista que es de 130 kilómetros por hora. Hay que circular como máximo a 80 Km/h por el estado en el que se encuentra. Los ingresos son muy peligrosos porque todos quieren llegar primero o no quieren ceder el paso. Otro problema de la Circunvalación son los puntos ciegos, son los ángulos que el conductor no puede captar más allá de tener bien configurados los espejos retrovisores.

Microcentro en hora pico, un dolor de cabeza para los conductores

Manejar con lluvia

“El principal problema a la hora de manejar con lluvia en San Juan, pese a que no es muy frecuente, es la falta de control y del mantenimiento preventivo del vehículo. A veces los neumáticos tienen el dibujo gastado, sumado al exceso de velocidad y la falta de respeto a la distancia de seguridad”.

“La gente conducen como un día normal y hay que tener en cuenta que en asfalto mojado hay que tener más cuidado porque el agua genera una superficie jabonosa por los aceites y residuos de los vehículo y eso modifica la distancia de frenado”.

La infraestructura vial de San Juan

Para el instructor, la infraestructura vial de la provincia esta desactualizada. “Cada día hay más vehículos y no se han tomado muchas medidas de señalización. Si bien hay obras, de iluminación y cartelería, hace falta programar y planificar mejor los semáforos, incluir más semáforos inteligente”, dijo.

“Pudimos ver que hubo un avance con el cronometro de los semáforos. Eso hace que el conductor no especule tanto con el amarillo y estoy seguro que eso ha reducido bastante la tasa de siniestros”.

El rol de las escuelas de manejo

El profesor comentó que las escuelas de manejo cumplen un rol fundamental para la educación vial de los sanjuaninos. “Los cursos de EMICAR están más orientados a una parte de seguridad social, cívica. Hacen hincapié en la conciencia, pero no enseñan a conducir. También creo que las pruebas no son suficientes para acreditar la idoneidad de un conductor. Solamente evalúan lo que es estacionamiento rampas. Eso lo pueden hacer bien, pero quizás no saben las señales de tránsito. Cambiaría un montón de cosas. Propondría que las pruebas sean más exigentes.

Las escuelas de manejo buscan educar de forma integral a los conductores

“Yo creo que capacitando a los conductores con circuitos disponibles para este tipo de cosas generaría más seguridad y menos siniestros. Y que los conductores tengan un nivel mucho más alto al momento de obtener la licencia de conducir. Y eso generaría más seguridad y menos siniestros viales. Y también que quienes necesiten este servicio les genere mayor tranquilidad”.

"Los cursos de manejo son importantes porque combinan los conocimientos técnicos de manejo y teóricos.Usamos contenidos teóricos, directamente bajados de la Ley de Tránsito, la teoría de público acceso, la línea que baja la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se acompaña la práctica con esta teoría. Para que el conocimiento sea integral, desde las normas de tránsito hasta el manejo del vehículo. Loa cursos dependen de los conocimientos previos de los conductores. Según la base que tengan será la cantidad de clases que necesiten. Un curso de manejo actualmente cuesta entre $6000 y $20000".

Un antecedente lamentable por falta de conocimiento de manejo

Emilio recordó la lamentable tragedia del pasado 29 de septiembre en avenida de Circunvalación donde un conductor que no aprobó el examen para obtener la licencia de conducir atropello a dos motociclistas. Producto del siniestro murió Natalia Gabriela Acosta, una docente sanjuanina.

Tragedia en la Circunvalación, un chico sin carnet atropelló y mató a una motociclista

“Por suerte con las escuelas se ha generado una gran conciencia vial y las personas quieren salir a la calle seguros y saben de la importancia y la responsabilidad que es conducir un vehículo”, aseguró.

Conclusión

“Sugiero que más allá que lleven muchos años conduciendo, las condiciones del tráfico son cada vez más complejas. Asique aconsejo informarse, actualizarse cada tanto, realizar un curso de manera consciente. Y cuando uno sale de casa, saber que hay una familia que nos espera. Hay que salir tranquilos, y tener paciencia. Eso puede generar una mejor convivencia vial también”.