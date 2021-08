Penalistas, con una entidad propia para defender sus derechos y pedir cambios en la Justicia

Con el espíritu de empezar a moverse bajo una estructura orgánica que les dé más poder, un numeroso grupo de abogados penalistas presentó en sociedad este martes una asociación que los nuclea. Su sigla es ASAP y el objetivo que persigue es “la defensa de los derechos” en el ejercicio de la profesión, según dijo su presidente, Fernando Castro. El letrado aseguró que, entre otras cosas, insistirán ante la Corte de Justicia con algunos cambios en la tramitación de las causas y que defenderán sin costo a personas que no puedan pagar un abogado. Por otra parte explicó que no hicieron la movida dentro del Foro de Abogados por una cuestión de competencias y si bien negó que sea por falta de contención, remarcó como una diferencia importante que la institución que encabeza no se verá partidizada.

La nueva entidad se llama Asociación Sanjuanina de Abogados Penalistas (ASAP) y además de Castro como presidente, tiene a sus colegas Ivana Salas como secretaria, a Rodrigo Aguirre como Tesorero, además de los conocidos litigantes Nasser Uzair, Horacio Merino, Fernando Echegaray y César Jofré como vocales. Hasta el momento, dijo el presidente, los asociados son cerca de 50.

De esta forma, los litigantes del fuero penal buscan lograr un espíritu de cuerpo que les dé más fuerza a la hora de hacerle planteos a la autoridad judicial. “Obviamente que una petición aislada o individual va a tener poca fuerza… la unidad hace que una voz pueda ser escuchada”, expresó Castro cuando este diario le preguntó.

La iniciativa viene en danza desde hace meses y una de las cosas que había llamado la atención es que los penalistas formen una nueva organización cuando ya existe el Foro de Abogados. Castro descartó que sea por no sentirse representados y lo atribuyó a que el Foro no tiene facultades sindicales como ellos persiguen con ASAP. Al mismo tiempo, frente a una consulta de este diario, dijo que no lo hacen mediante el Colegio de Abogados porque “no funciona” y remarcó que “vemos un vacío institucional que ASAP intenta llenarlo”.

Aunque no mostró ánimos de confrontación, Castro se tomó tiempo para diferenciarse en otro aspecto con el Foro de Abogados. Al tiempo que aseguró que ASAP “no es justicialista, no es bloquista, no es del PRO”, señaló que para las próximas elecciones del Foro “se presentan listas que representan ciertos intereses partidarios, esto lo sabemos todos”.

La cúpula de ASAP plantea en el corto plazo pedir reuniones con la Corte de Justicia y el Ministerio Público. El motivo principal: pedirles que en las causas que se tramiten en el sistema mixto, se apliquen los institutos que se usando utilizado en el flamante sistema acusatorio. Por ejemplo, habló de la mediación penal como un método alternativo de resolución que podría acelerar los procesos y descomprimir el sobrepasado aparato penal.

El pedido ya se lo habían formulado al máximo tribunal. Castro contó que hasta el momento no obtuvieron “ninguna respuesta”.

Otro tema que llevarán a las reuniones iniciales es el del sistema acusatorio que este año debutó en San Juan como nuevo modelo para abordar los casos penales, en donde la investigación la llevan adelante los fiscales y no los jueces. Castro dijo que “ASAP no está en contra de ningún sistema, es más, apoya el sistema acusatorio”, aunque se mostró crítico cuando sostuvo que “nos encantaría que funcione bien” y habló de “defectos o irregularidades” que quieren plantear.

Defensa ad hnorem

De acuerdo con lo que dijo su presidente, ASAP buscará firmar un convenio con el Poder Judicial para poder ejercer la defensa ad honorem de personas que sean denunciadas y no pueda costear los honorarios de un abogado. Serían una suerte de defensor oficial, pero privados.

Según Castro, todos los años armarán una lista de voluntarios a ser defensores ad honorem y el Poder Judicial podrá disponer de ellos cuando las Defensorías Oficiales se vean desbordadas.