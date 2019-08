Perdieron a su mascota y la hallaron un año después por una denuncia en redes

Hace un año y cinco meses Apolo, el perro de los Olivares, se escapó de una finca en Pocito. Toda la familia lo buscó incansablemente pero nunca dio con él. Fue hasta hace una semana cuando, gracias a una publicación en redes, pudieron hallarlo e ir a su encuentro.

El Weimaraner vivía en Pocito, en la casa de los padres de Melisa Olivares, hasta que un día escapó y no regresó al hogar. Al menos eso es lo que creen. Según los vecinos, habían visto que una camioneta se lo había llevado. En ese momento comenzaron a buscarlo, pegaron carteles, les preguntaron a la gente de la zona y nadie sabía nada. Ese panorama cambió el miércoles de la semana pasada debido a un estado que el hermano de Melisa vio en Facebook. Allí, SADA, un grupo de proteccionistas de animales, denunciaba que en calle 12 y Mendoza había un Weimaraner encadenado bajo el sol y en total estado de abandono.

Apenas vieron la publicación se contactaron con la agrupación. Para poder identificarlo les pasaron fotos y les comentaron las características principales de Apolo: tenía el ojo izquierdo con cataratas. Debido a ese detalle constataron que era de la familia así que comenzaron a coordinar para rescatarlo.

Los proteccionistas habían hecho la denuncia en la Policía Ecológica así que en esa semana fueron junto a los efectivos y el animal ya no estaba. “Me dijeron que no me hiciera ilusiones, nos pusimos muy mal porque pensamos que el hombre que lo tenía lo había matado para no tener problemas”, dijo Melisa.

Desde SADA no perdieron el contacto con el hombre que aseguró que lo iba a devolver pero que a cambio eliminaran las publicaciones que estaban haciendo ya que perjudicaban su trabajo, la venta de animales. Tras esta conversación, fueron a buscarlo pero en la casa acordada, la del hermano del implicado, no había nadie. Volvieron algunas horas después y ahí estaba Apolo. En un principio se negaban a regresarlo con sus verdaderos propietarios pero luego de algunas negociaciones aceptaron y pudo volver con sus dueños.

“El reencuentro fue emocionante porque había pasado un año y el perro todavía se acordaba de su dueño”, contó Jésica Guardia, una de las integrantes de SADA.

Apolo ya está con su familia. Debido al estado de abandono en el que lo tuvieron y a las heridas que presenta, decidieron que se quede en casa de Melisa, que vive en Capital, para poder llevarlo a la veterinaria en caso de que algo ocurra. De igual manera lo van a llevar frecuentemente a Pocito para que vea a su dueño, el padre de la mujer.

“A mi papá es al único que le salta y le ladra, desde que nos reencontramos con él no le habíamos escuchado el ladrido y el domingo volvió a hacerlo por primera vez”, dijo Marisa.

A pesar de que Apolo quedó en estado de desnutrición y con bastantes heridas, la familia ya comenzó a brindarle el amor que durante un año y cinco meses no pudo darle. Esperan que pronto recupere la confianza con todos y vuelva a ladrar y a jugar como lo hacía antes.