Perdió a su padre por Covid y para sanar su dolor le escribió un libro

Ramón Mariano Ribes, un sanjuanino de 66 años, murió en marzo de este año a raíz de las secuelas del Covid. Fue un inmenso golpe para su hija Valeria y toda la familia, pero algo se le ocurrió a ella para tenerlo siempre presente: decidió escribirle un libro en su honor. La mujer contó a DIARIO HUARPE la historia de su difunto papá y cómo surgió la idea.

Foto gentileza.

"Mi papá Ramón: pandemia, amor, comidas y legado", así llamó a su escritura. A Valeria siempre le gustó escribir, pero nunca se pudo hacer un tiempo para eso. Es diseñadora gráfica y trabaja en el canal Xama, está casada y tiene dos hijos: Luz y Juan Cruz. Pero lo que le ocurrió a su padre la inspiró a agarrar la computadora y el teclado, para empezar a tipear.

El relato de la mujer pasó por aquellas horas de amargura, desde que su familia se enteró de que Ramón se había contagiado de coronavirus hasta el día que falleció, producto de un paro cardiorrespiratorio causado por la enfermedad del virus. Luego prosiguió por la personalidad de su padre, el amor que tenía por la gastronomía y cerró con el folclore que generaba el hombre con su pasión: la paella.

Ramón en la Fiesta del Agua, que se realizaba en San Juan. Año 1986. Foto gentileza.

Ramón se contagió el sábado 6 de marzo al igual que otros integrantes de la familia Ribes. Al principio, transitó la enfermedad en su casa sin ningún problema, pero después de unas semanas, su salud se complicó y recayó. Por ende, le aconsejaron a sus tres hijos, entre ellas Valeria, y a su esposa, que lo mejor era internarlo. Pero a los cuatro días murió. El día de su muerte fue el 21 de marzo.

Valeria recordó cómo tomó la noticia su padre cuando se enteró de que iba a ser llevado a una clínica. Dijo que su padre se asustó mucho y que ellos le recomendaron que sea fuerte. Hasta la esposa de Ramón y mamá de Valeria, Cristina Elizondo, creyó que el hombre iba a volver recuperado. Las imágenes de su padre, entrando a una ambulancia y después al sanatorio, aún están latentes para la mujer.

Valeria, Jonathan, Gastón con su padre. Foto gentileza.

La sanjuanina contó que Ramón evolucionó en un momento, pero que después todo fue una mala noticia tras otra: no saturaba bien el oxígeno en sangre y estaba "bajoneado" por la internación.

A las semanas de que Ramón falleció, su hija tuvo la idea de escribirle un libro: quería manifestar todo su enojo por lo sucedido, pero después analizó que lo mejor era homenajear su padre dando a conocer sus dotes en la paella y en la pesca. De esta forma la provincia, y quizás el Mundo sabría quién fue Ramón Mariano Ribes.

Ramón, su hermano Juan José, su mamá Inés, su papá que también se llamaba Ramón y su hermano Miguel. Foto gentileza.

El fallecido era hijo de valencianos, que emigraron de España por la crisis y se instalaron en la provincia por un pariente que les había ofrecido estadía y trabajo. Desde chico, Ramón se dio mano con la comida, pero su fuerte era preparar paella, esto se lo enseñó a sus hijos Gastón, Valeria y Jonathan. Era un ritual para la familia los domingos de paella, también hacer para la venta.

Otra pasión de Ramón era la pesca. Le gustaba ir con sus amigos a buscar peces, más allá de que algunas veces no trajeran nada del río o de un lago, era la escusa perfecta para juntarse a comer después.

Foto gentileza.

"Mi papá era un hombre desinteresado, tenía un corazón enorme y era muy bondadoso con sus conocidos", dijo Valeria. "No me podía quedar con su muerte, anhelaba que trascendiera, no me quería quedar con la pérdida, soñaba con hacerle un homenaje", agregó la escritora, emocionada.

Jonathan, Valeria y Gastón. Los últimos dos son mellizos. El legado de Ramón. Foto gentileza.

El libro fue presentado en San Juan Escribe y, en caso de ganar, Valeria podrá publicarlo de manera física o virtual. En caso de que no lo logre, la mujer optará otras formas para que salga a la luz y lo puedan leer sus familiares y los conocidos de Ramón.