Personal de diagnóstico por imágenes del Garrahan para 12 horas por varias demandas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El personal del área de diagnóstico por imágenes del Hospital Garrahan paraliza hoy las tareas entre las 8 y las 20, luego de que los representantes gremiales denunciaran que seis de cada diez trabajadoras de bioimágenes "pierden su embarazo", informó la Asociación Civil y Gremial de Profesionales y Técnicos del establecimiento pediátrico.



"El 60 por ciento de las trabajadoras de ese sector perdió su embarazo porque las autoridades designadas por el presidente Mauricio Macri y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, incumplen la normativa que protege la salud de empleados y pacientes. No se harán más tareas de forma insegura", puntualizó un comunicado.



La "Asamblea de Radiología y la Asociación de Profesionales y Técnicos" exigieron "la realización de aportes por insalubridad y el reconocimiento del título de 'Licenciatura en Bioimágenes'", y señalaron que "la realidad en el lugar enferma a los trabajadores".



La titular del gremio, Norma Lezana, explicó que “el sector es inseguro, ya que hay equipos obsoletos, salas deterioradas, condiciones de trabajo insalubres, ausencia de reconocimiento del título e incumplimiento de los aportes previsionales".



"El panorama en todas las áreas es de deteriorio salarial, falta de un plan estratégico y de presupuesto, desconocimiento del estado financiero del hospital, deterioro edilicio y condiciones laborales inseguras en radiología. Existe un amparo en curso por las vacantes en el jardín maternal para hijos recién nacidos, dotación insuficiente para sostener la calidad de atención y sin protocolo para prevenir y erradicar la violencia de género", dijo.



El Garrahan depende en un 80 por ciento de la Nación y en un 20 por ciento de la ciudad.



La dirigente gremial denunció que la gestión del centro de salud tampoco atendió los reclamos de reencasillamiento y no reconoció los títulos de los licenciados en Bioimágenes y en Instrumentación Quirúrgica, y que continúa "la división entre médicos y no médicos".