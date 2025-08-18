Orrego tras la elección de sus candidatos: "No es momento de titubear"

Una vez que los candidatos del Frente Por San Juan estamparon la firma para presentar los avales correspondientes en la Justicia Electoral, el gobernador Marcelo Orrego, dialogó en exclusiva con DIARIO HUARPE y además de resaltar la figura de Fabián Martín, quien encabeza la lista a diputados nacionales, dijo que “esta no es una elección más, es una elección crucial donde debemos mostrar todo nuestro potencial. La elección de Fabián es un mensaje claro de que nosotros no venimos a titubear, sino que venimos hacer lo que hay que hacer para que a San Juan le vaya bien”. La nómina oficialista se completa con la ministra de Gobierno, Laura Palma, el diputado bloquista Federico Rizo, María Eva Acosta quien se desempeña como funcionaria en el Ministerio de Familia, el diputado Carlos Jaime y la actual legisladora nacional María de los Ángeles Moreno.

Orrego explicó que la estrategia detrás del cierre de listas fue combinar "experiencia política, representación partidaria y gestión de gobierno". En cuanto a la elección de Fabián Martín para encabezar, el gobernador fue contundente: "¿Por qué Fabián Martín? Porque definitivamente es el hombre que va a defender los intereses de San Juan en el Congreso de la Nación, como lo ha venido haciendo acá en la provincia". Además, subrayó que era "quien más medía en las encuestas, demostrando una aceptación popular contundente".

El mandatario provincial enfatizó que la decisión no fue tomada a la ligera y resaltó la vasta trayectoria de Martín, su conocimiento profundo de los proyectos del Poder Ejecutivo provincial y de la provincia de San Juan. En el mismo sentido se refirió a Palma al decir que “harán una gran dupla” y elogió el desempeño de la ministra de Gobierno por el trabajo que viene realizando.

A la hora de hablar sobre la campaña que inicia, Orrego, fue tajante al decir que los legisladores nacionales deben priorizar los intereses de San Juan. Esto en clara alusión a que el objetivo del oficialismo será provincializar la contienda electoral de cara al 26 de octubre. “Esto no se trata de nacionalizar, esto se va a tener que provincializar. Los legisladores nacionales defienden los intereses de San Juan por sobre cualquier subordinación de un partido político" y recordó situaciones pasadas donde diputados "han ido en contra de los intereses sanjuaninos en alguna oportunidad" debido a "una orden partidaria", una situación que, según él, "acá no puede pasar". El mensaje a los sanjuaninos es que "de una vez por todas lo primero y para siempre tiene que ser San Juan".

