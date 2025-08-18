Un hombre de 29 años fue detenido por efectivos de la División Comando Norte de la Policía de San Juan en el barrio San Francisco, en Chimbas, acusado de robar un celular marca Samsung modelo J2. El delincuente cuenta con un amplio historial de antecedentes.

Según informaron fuentes de la Policía de San Juan, la víctima, una mujer, reconoció al sujeto como Oscar Oviedo, alias "El Tony", reconocido en el ambiente delictivo. De inmediato dio aviso a los efectivos policiales, quienes intentaron detenerlo en el Barrio San Francisco. Sin embargo, el hombre escapó por los fondos de las viviendas, lo que generó una persecución a pie.

Publicidad

Ante esta situación, se montó un operativo cerrojo en la zona, que permitió a los uniformados acorralarlo y finalmente aprehenderlo dentro de una vivienda. El detenido posee antecedentes judiciales y reside en el barrio San Francisco.

Se informó a la UFI Delitos contra la Propiedad sobre la detención y el hecho se encuentra en trámite judicial.