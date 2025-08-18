Boca cortó su histórica racha sin victorias y goleó 3-0 a Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por la fecha del Torneo Clausura. La última victoria del Xeneize había quedado registrada hace 120 días, y la de este domingo significó un alivio para el equipo de Miguel Ángel Russo.

El primer gol llegó de la mano de Leandro Paredes, quien abrió el marcador con un desvío dentro del área. En la segunda mitad, Exequiel Zeballos aumentó la diferencia a 2-0 y Alan Velasco cerró la goleada con el 3-0 final.

El partido tuvo momentos de tensión, como la expulsión del entrenador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, y la suspensión momentánea del encuentro por humo generado por bengalas de la hinchada de Boca. Además, el defensor Pellegrino evitó un gol que podría haber cambiado el rumbo del encuentro.

Tras el triunfo, Lautaro Di Lollo destacó: “No podíamos dejar pasar estos tres puntos pero los supimos llevar. Ahora a llevarnos los tres puntos en nuestra casa”. Por su parte, Leandro Paredes aclaró la polémica sobre su primer gol: “Da igual, lo importante es el resultado. Para el grupo y para la gente también”.

Con esta victoria, Boca suma confianza y puntos en el Torneo Clausura, poniendo fin a la mala racha de 12 partidos sin conocer la victoria y reafirmando su poderío en Mendoza.