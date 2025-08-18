La Libertad Avanza (LLA) oficializó este domingo la candidatura de Virginia Gallardo para la diputación nacional por la provincia de Corrientes. La mediática y exvedette ocupará el primer lugar de la lista que competirá en las elecciones del 26 de octubre.

El anuncio se dio tras varios días de especulaciones sobre la incursión de Gallardo en la política. Lisandro Almirón, diputado provincial y referente de LLA Corrientes, había señalado previamente: “Ella es una persona que viene militando las ideas de Javier Milei y está entre las posibilidades, dependerá de las partes. Es una figura interesante”.

Gallardo se enfrentará a Raúl “Rulo” Hadad, actual intendente de San Roque, quien también fue confirmado este domingo como candidato por la alianza Fuerza Patria.

En su participación mediática, Gallardo ha mostrado su apoyo a algunas de las medidas económicas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, defendiendo estas políticas en diferentes debates televisivos.