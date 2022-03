Personas trans celebrarán sus derechos, reclamarán los que faltan y mostrarán lo que pueden hacer en un festival

El primer “Festival por la visibilidad trans” será este jueves 31 de marzo de 19 a 23 horas en los jardines del Centro Cultural Conte Grand. El festival será en el marco del día internacional por la visibilidad de las personas trans.

El evento contará con shows musicales, en los que participarán: Jazmín Escudero, Cinthia “La Coco” Suárez, Marcela Rouge, Naira Castillo, Eugenia Vega y Dj “Lady Rosita”. También habrá un “Desfile de la memoria trans” en el que participarán: Zhaira Gloss, Tomás Ortega, Tathy Quinto, Janet Becerra, Daniela Wrzzy, Julieta Abaca, Bastián Martín, Laura Zuleta, Sheik Janavel y Pia Pizarro. El carnaval estará presente con la participación de Luana Narvaéz, Victoria Bordón y Natasha Ríos. Además de Stands Informativos.

Para conocer un poco sobre la historia de cómo se llega al festival DIARIO HUARPE conversó con Marcela Rouge, mujer trans y referente de la actividad. La actividad está llevada adelante por: Cultura Drag, Aacercándonos, Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (Attta), Alma fuerte, Comparte Lab, L.E.T - Luchemos Entre Todxs, Infancias y adolescencias trans y Contratá trans.

Personas que existieron, existen y existirán

El festival será el primero, pero no quiere decir que en San Juan las manifestaciones de personas trans no existieran antes. El lugar que se ocupará este jueves es un capítulo de una serie de conquistas que el colectivo alcanzó en el tiempo.

Desde el carnaval, a la cultura urbana, de la cultura urbana a los escenarios.

Mariana cuenta que la oportunidad en el que las manifestaciones culturales del colectivo trans tuvieron un lugar más allá del underground, fue en “Experiencia Bardo”, en 2020, al inicio de la pandemia de Covid-19. Estos fueron una serie de talleres impartidos con el Conte Grand en el que la cultura urbana como parkour, k-pop, grafitti y cultura drag se compartieron y mostraron a San Juan. Todos los cupos se agotaron. Los números mostraban un interés de la comunidad, específicamente la sub 30.

"En estos espacios logramos mostrar qué podíamos hacer si se nos daba una oportunidad, eso necesitábamos", comentó Marcela.

De las muestras de fin de curso de los talleres de "Experiencia bardo" hasta espacios en los espectáculos de la semana de la diversidad. Con esto no sólo en los espacios seguros (espacios en que la libertad consistía en no ser violentados ni violentadas) podían mostrarse, esto también les permitía abrir sus posibilidades laborales, mostrando su talento. Porque mostrarse no es para todos, es por eso que existe el día de la visibilidad trans, explica Marcela.

En un contexto en el que diputadas nacionales hablan de “privilegios”, el colectivo trans manifiesta que estos son derechos adquiridos. Una población que maneja expectativas de vida menores, que son expulsadas de sus hogares. Los derechos no son actos de generosidad, son actos de justicia. El festival no solo será para visibilizar las existencias trans, será para celebrar leyes como el cupo y la ley de identidad, pero también mostrar las luchas que mantienen.

Marcela aclara que esto es un camino, espera que este festival no sea sólo el primero, que se replique mostrando las capacidades de un sector. Mostrar todo lo que se puede hacer, a partir de una oportunidad.