Pichetto dijo que se "anuncian resultados que no se van a dar" el domingo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel, Pichetto, dijo hoy que el domingo hay una "elección nueva, distinta" a las PASO y vaticinó que "algunos anuncian resultados que no se van a dar", en alusión al peronismo, que confía en el triunfo, al tiempo que acusó a Alberto Fernández de hacer "apología del pobrismo".



En declaraciones a TN, Pichetto reivindicó la campaña del oficialismo y dijo que "es un fenómeno que está ocurriendo en las calles. Este tema lo subestiman, no lo miran como es, es un proceso muy interesante con una máxima expresión en el acto de la avenida 9 de Julio".



En su réplica al Frente de Todos, que postula a Alberto Fernández y Cristina Fernández, dijo que "el escenario también se nutre de declaraciones y remembranzas setentistas, discursos que atrasan 70 años en la Argentina, con alusiones a la intervención en la ganancia de las empresas, como dijo la candidata a vicepresidenta".



"No tienen una propuesta seria, un acuerdo de precios y salarios es una foto en blanco y negro de la economía de los '70", dijo Pichetto, quien reiteró que "el poder está en la figura de la vicepresidenta".



Añadió que Alberto Fernández hace "apología del pobrismo, de la pobreza y el hambre" y sostuvo que el domingo "hay una elección nueva, distinta, y algunos anuncian resultados que no se van a dar",



También sostuvo que "estoy en Córdoba, en un lugar donde nunca ha venido el kirchnerismo, una provincia siempre descalificada por el kirchnerismo cuando estaba en el poder. No les mandaron ni la Gendarmería cuando hubo un levantamiento de la policía".



Tras afirmar que "no hubo un gobierno más federal que el de Mauricio Macri, advirtió que "hay algunos eventos en Latinoamérica que nos preocupan; hay foquismo, injerencia cubana y venezolana, acciones que tienden a provocar angustia y zozobra".



Pero aseveró que esas supuestas operaciones "no puede con una paz social garantizada por el gobierno" e instó a "aislar a los violentos y a los que tienen ideas alocadas como la reforma agraria".