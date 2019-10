Pichetto sostiene que hay balotaje y que no ve a Cristina Kirchner subordinada a Alberto Fernández

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, el senador peronista Miguel Ángel Pichetto, pronosticó hoy que “va a haber balotaje en Argentina” en las elecciones del próximo domingo, y que le “cuesta imaginarla en un espacio de subordinación” a candidata a vicepresidenta del Frente de Todos y ex jefa del Estado, Cristina Fernández de Kirchner.



En declaraciones formuladas esta mañana a la emisora Cadena 3, Pichetto sostuvo que para las elecciones nacionales del próximo domingo se presenta un “escenario político distinto”, con respecto a las primarias PASO, en donde “la gente está reflexionando y cambiando su voto”, y afirmó que si el presidente Mauricio Macri gana el dólar va a bajar.



En ese sentido, manifestó que no cree que los resultados de las PASO se trasladen matemáticamente al domingo: “No creo que el resultado esté cerrado”, dijo, y fundamentó esa proyección a partir del empoderamiento de algunos sectores que “creen que las calles les pertenece, que rompen la legalidad”.



Y agregó que ello se suma a los acontecimientos sociales y políticos del continente latinoamericano, que “van a contribuir cuando vayan a votar el domingo”.



Los resultados de las elecciones primarias “no hay que subestimarlos, pero no fue la elección definitiva”, y las posibilidades de alcanzar el balotaje estaría dado por el incremento en la cantidad de votantes, entre 5 y 6 puntos, que por lo general corresponden a la clase media, que no votó o votó enojado", dijo.



“La economía es un tema importante, pero también hay un conjunto asuntos que conforman la decisión de la ciudadanía al momento de votar”, remarcó Pichetto



Entre esos puntos mencionó algunas propuestas que plantean desde el espacio kirchnerista, como el de la “reforma constitucional para ir por el Poder Judicial, por los medios, por los periodistas, y por las ganancias de las empresas”.



Asimismo, reprocho al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, por cuestionar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por su decisión que presentar en las elecciones generales una ‘boleta corta’ sólo para diputados nacionales y dejar en libertad de acción para el tramo presidencial.



El compañero de fórmula presidencial de Macri consideró que esa interpelación al mandatario provincial, sumado la ausencia de Cristina Kirchner en Córdoba durante la campaña electoral y la discriminación que tuvo con la provincia durante sus dos gestiones presidenciales, “no garantiza relaciones sólidas ni positivas en términos de federalismo” con Córdoba.



Al ser consultado si la ex presidenta va a estar subordinada al poder de Alberto Fernández, el senador nacional respondió: “No la veo en un lugar que no sea de centralidad. Me cuesta imaginarla en un espacio de subordinación”.



El candidato a vicepresidente acompañará esta tarde, a las 19, al presidente Macri en el acto de cierre de campaña electoral, que se realizará en la avenida Hipólito Irigoyen y boulevar San Juan, frente al shopping del Patio Olmos, en la zona céntrica de la ciudad mediterránea.