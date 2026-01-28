Piden crucigramas y sopas de letras para donar al hogar de ancianos Eva Perón

La agrupación solidaria Verde y Blanca retomará en los próximos días su trabajo comunitario con una nueva visita al hogar de ancianos, esta vez con el objetivo de acercar donaciones destinadas no solo a cubrir necesidades básicas, sino también a mejorar el acompañamiento y el entretenimiento de los adultos mayores.

Desde Desamparado impulsan una colecta de crucigramas y sopas de letras. FOTO: Gentileza

Cristian, uno de los integrantes del grupo, contó que la iniciativa surge luego de una visita realizada el pasado 24 de diciembre, cuando se acercó al hogar con donaciones para Navidad. “Después de tanto tiempo, la agrupación solidaria Verde y Blanca, que se inicia ahí en Sportivo Desamparado, con Soledad Sánchez, Florencia Sánchez —mi hija— y un grupo de amigos de la hinchada, vamos a volver”, explicó. En aquella oportunidad llevó donaciones de alimentos, como sándwiches, que habían sido aportados por un supermercado y por Alberto Platero.

La experiencia fue bien recibida por el personal del lugar y por los propios residentes. “Ahí se prendieron, les gustó, porque lo subí a Facebook y me dijeron que volviéramos a activar la agrupación solidaria”, relató Cristian. A partir de ese contacto, surgió la idea de organizar una nueva colecta, esta vez orientada a elementos que ayuden a pasar el tiempo dentro del hogar.

Según explicó, el pedido vino especialmente del personal de enfermería. “Eso es lo que me pidieron más los enfermeros la última vez que fui: revistas, entretenimiento”, señaló. Por ese motivo, la campaña apunta a reunir lana, agujas de tejer, revistas, crucigramas y otros materiales similares. “Todo lo que le hace falta a esa gente, que vos sabés que en algún momento todos podemos ir ahí”, reflexionó.

Cómo colaborar

Quienes deseen sumarse a la iniciativa pueden acercar directamente sus donaciones al club Sportivo Desamparado. “La idea es que la gente que pueda colaborar lleve las cosas a Saúl, que es el utilero del club, y él me tiene ahí las cosas”, indicó Cristian. Allí se recibirán los elementos hasta el día de la visita.

La nueva entrega solidaria, que inicialmente estaba prevista para un sábado, fue reprogramada para permitir reunir una mayor cantidad de donaciones. “Lo vamos a tirar para el miércoles, el 4 de febrero, para llevar ya bastantes cosas y unirnos con la agrupación”, precisó. En esa jornada también se sumará Alberto Platero para colaborar con la actividad.