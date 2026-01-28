El llanto de Fátima Florez tras reencontrarse con Milei: "Llego al hotel y estoy sola"

Tras la reciente visita de Javier Milei a su espectáculo "Fátima Universal" en el Teatro Roxy de Mar del Plata, la actriz Fátima Florez se sinceró sobre su presente personal. El encuentro en la ciudad balnearia reavivó los rumores de una posible reconciliación con el Presidente, un vínculo que la humorista parece no haber superado tras la ruptura en abril de 2024. En una entrevista el miércoles 28 para "La Mañana con Moria", la artista se quebró emocionalmente al relatar cómo le afecta la soledad y la mirada ajena.

Durante la charla con Moria Casán, Florez admitió su fragilidad actual: "Ayer lloré, sí. Es muy fuerte... recuerdo el momento y lloro de nuevo". La humorista, que aún no ha presentado una nueva pareja desde su separación, confesó sentirse vulnerable ante la exposición pública.

Publicidad

"Vengo con días de mucha carga, trabajando muchísimo. No me gusta que me vean así ni quiero victimizarme porque soy una mujer fuerte pero también tengo sensibilidad y a veces me siento en el ojo de la tormenta, criticada o muy observada, siento que están esperando que me equivoque", relató con angustia.

Pese a los aplausos que recibe cada noche, el contraste con su vida privada le genera un profundo dolor que la acecha actualmente. Sobre esta dualidad entre el éxito y su intimidad, Fátima declaró: "A mi no me resbala nada. Soy una artista que se toma todo muy a pecho. En el escenario doy todo, la gente me da amor, me aplaude, me espera y me dice cosas hermosas pero llego al hotel y me encuentro sola".