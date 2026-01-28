La bikini roja de Wanda Nara: precio y detalles del diseño brasileño

Wanda Nara generó un fuerte impacto mediático tras publicar una historia en Instagram donde exhibía una bikini roja junto a una icónica cartera Chanel del mismo tono. El conjunto despertó inmediatamente el interés de sus seguidores por conocer el valor y el origen de la prenda que encendió el deseo fashion del verano.

El traje de baño, denominado "O Bicho Vai Pegar Rojo", está inspirado en la audacia de los veranos brasileños y apuesta por líneas limpias que acompañan el cuerpo de forma natural. Su diseño incluye un top con tiras regulables que permiten una sujeción personalizada y una bombacha de estilo brasilero con cobertura reducida que aporta un toque atrevido y femenino.

La pieza está confeccionada en un tejido suave pero firme, resistente al uso y de secado rápido, ideal para jornadas de sol o pileta, manteniendo su estructura sin deformarse. Como marca de identidad premium, posee un sutil acabado con el distintivo detalle de la letra “W”.

La polémica en redes sociales se centró especialmente en el costo de la pieza, que tiene un valor de $150.000 y se encuentra disponible en talles S, M, L y XL. Mientras algunos usuarios debaten si el precio lo vale, otros elogian su estilo audaz, lo que terminó de consolidar al rojo intenso y los cortes brasileños como las tendencias dominantes que pisan fuerte esta temporada. Con esta elección, la mediática demostró una vez más su capacidad para transformar una simple prenda en el tema de conversación del momento.