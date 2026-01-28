Receta de flan casero: guía paso a paso para un postre cremoso

El flan casero se mantiene como el protagonista indiscutido de los almuerzos familiares, cumpleaños y sobremesas largas en Argentina. Según los expertos, se trata de “un postre que nunca falla y que siempre vale la pena hacer en casa”.

Su éxito no reside en técnicas complicadas ni en ingredientes raros, sino en la calidad de sus componentes básicos: leche, huevos, azúcar y esencia de vainilla. Esta combinación esencial permite obtener un plato que “es simple, rendidor y profundamente argentino”.

El proceso técnico es fundamental para evitar fallos. Para el caramelo, el azúcar debe fundirse a fuego medio hasta alcanzar un tono dorado, con la advertencia de no revolver durante el proceso para que se funda de forma pareja.

En cuanto a la mezcla principal, los huevos se baten con el azúcar evitando incorporar aire, integrando luego la leche tibia y la vainilla de forma suave. Al respecto, se destaca que “es un clásico infalible que siempre queda bien”.

La clave de su textura final es la cocción a baño María, que garantiza que el calor sea uniforme y el resultado sea una consistencia bien cremosa. El punto justo se alcanza cuando el centro de la preparación todavía tiembla ligeramente al mover el molde.

Finalmente, es necesario dejarlo enfriar en la heladera varias horas para que tome cuerpo antes de ser desmoldado, lo cual mejora notablemente su textura. En definitiva, esta es la técnica para lograr un “flan casero fácil: la receta clásica que siempre sale bien”.