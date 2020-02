Piden exhumar el cuerpo de un empresario porque sospechan que pudo ser víctima de un homicidio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un hombre pidió ante la Justicia exhumar el cadáver de su padre, un empresario de la construcción que el 1 de febrero fue encontrado muerto en su casa de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, porque sospecha que pudo haber sido víctima de un homicidio, informaron hoy fuentes judiciales.



Además, Alejandro David Melo Albarenga (38) denunció ayer por "usurpación, lesiones y amenazas" a su madre y la pareja de ella, a quienes acusó de quedarse con la casa de su padre, identificado como Roberto Rubén Melo (65), tras su muerte.



El abogado Ignacio Trimarco, representante del hijo, aseguró a Télam que "hubo muchas irregularidades por parte de la policía, como no haber convocado a peritos, no haber secuestrado los teléfonos celulares y no haber realizado una autopsia para determinar las causas de la muerte".



Según la denuncia que ahora investigará el fiscal Claudio Fornaro, a cargo de Homicidios Dolosos de La Matanza, el sábado 1 de febrero cerca de las 10 Melo Albarenga recibió un llamado de la madre de una amiga suya en el cual le informó que su padre había fallecido.



Al llegar a la vivienda ubicada en Belgrano 706 de Ramos Mejía, partido de La Matanza, el hijo y su novia vieron que la puerta estaba abierta y que "llamativamente" estaba su madre.



Es que la mujer y su padre estaban divorciados desde marzo de 2018 pero separados de hecho hacía más de 20 años.



De acuerdo al testimonio, junto a la madre se encontraba el novio de ella desde hace más de 15 años y personal de la comisaria 2da. de Ramos Mejía.



Los policías le informaron que una vecina se había comunicado al número de emergencias 911 porque había malos olores y dado que no veían movimiento en la casa desde ya hacía varios días, se acercaron al lugar, forzaron la puerta de entrada y encontraron a su padre sin vida, con un alto grado de descomposición porque la data de su muerte, era de aproximadamente diez días antes.



"A pesar del fuerte olor, es mi deseo ingresar a la casa de mi padre y verlo, lo que realizo en compañía de la policía, advirtiendo en tal momento que la casa se encontraba revuelta, había cajones abiertos y cosas tiradas por el piso, y llego hasta el lugar donde estaban los restos de mi padre", relató en la denuncia.



Siempre de acuerdo a la versión de Melo Albarenga, la policía le dijo que no tenían más nada que hacer dado que había sido una "muerte natural" y que debía comunicarse con una funeraria para el retiro del cuerpo de su padre, ante lo que les consultó si no iban a realizar ningún tipo de investigación, tras lo cual le respondieron que "no".



Tras comunicarse con una empresa de sepelios, los empleados concurrieron a retirar el cadáver y en ese momento advirtió que el novio de su madre tenía el celular del fallecido en sus manos, por lo que pidió que lo dejara porque podría contener información útil pero su madre lo insultó y amenazó.



Luego, con ayuda de sus suegros comenzaron a cambiar la cerradura del inmueble hasta que su madre y el novio comenzaron a darles golpes de puño y patadas delante de los vecinos y los empleados de la funeraria.



"Logran quitarnos de la puerta, ingresando ellos a la casa de mi padre y cerrando la puerta, para nunca mas salir de allí", aseguró el hombre, quien denunció todo lo sucedido ante el fiscal Fornaro, quien dispuso una serie de medidas tendientes a dilucidar el caso y determinar si hace lugar o no al pedido de exhumación.