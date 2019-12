Piden perpetua para el hombre que mató a su ex novia de 16 años en La Plata

Hace 1 hora

Un fiscal de juicio pidió hoy la pena de prisión perpetua para un hombre acusado de matar de un balazo a su ex novia de 16 años en La Plata, en 2016, informaron fuentes judiciales.



El pedido de la fiscal platense Leyla Aguilar recayó sobre Gustavo Arzamendía, quien es juzgado por el femicidio de Lucía Ríos Muller, 12 años menor que él al momento de su asesinato.



En su alegato ante los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Hernán Javier Decastelli y Cecilia Sanuchi, Aguilar acusó a Arzamendia de delito de "homicidio calificado, triplemente agravado por uso de arma de fuego, por el vínculo y por tratarse de un femicidio".



"Que quede claro que Arzamendía mató a Lucía por ser mujer", afirmó la fiscal, que detalló una serie de episodios de violencia física y psicológica que sufrió Lucía y otra ex pareja del hombre.



La abogada Sofía Caravelos, representante del particular damnificado, también pidió la pena de prisión perpetua y destacó que Arzamendia tenía una "idea de pertenencia" sobre la estudiante, a quien le exigía que abandonara la escuela secundaria y se dedicara a las labores hogareñas.



Por su parte, la defensa sostuvo que no existían denuncias por violencia de género de parte de la adolescente y sostuvo que él tenía problemas para relacionarse con otras personas, sin cuestiones de género, por lo que pidió una pena temporal.



Tras los alegatos, los jueces pasaron a un cuarto intermedio hasta el 26 de diciembre próximo cuando darán a conocer su veredicto, mientras que el 30 se leerán los fundamentos de las sentencia.



El hecho que se juzga ocurrió el 16 de septiembre de 2016 cuando Arzamendía se presentó en la casa de la estudiante, ubicada en la localidad platense de Melchor Romero.



Lucía había sido pareja del hombre y convivió un año con él, pero, tras separarse, volvió a la casa familliar, adonde Arzamendia fue para intentar convencerla de retomar la relación amorosa.



La adolescente salió a la vereda a hablar con el hombre, lo oyó y le ratificó su decisión de no volver con él, tras lo cual le dio la espalda para volver a ingresar a la casa, momento en que Arzamendia le efectuó dos disparos por la espalda y escapó.



La adolescente fue auxiliada por su madre aunque murió en el lugar, mientras que poco después detuvieron al acusado, en cuyo poder secuestraron la presunta arma homicida.



Lucía asistía al colegio Victor Mercante, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, y sus compañeras marcharon hoy hasta las puertas de los tribunales a exigir perpetua para el asesino de la estudiante.