El gobernador Sergio Uñac anunció este martes que es posible que dentro de poco se habiliten los autódromos que tiene San Juan para brindar allí clases de educación vial.

El funcionario explicó que con esta medida se buscará crear un lugar en el que las personas podrán practicar maniobras de conducción y capacitarse sobre la normativa vial que luego podrán aplicar en las calles y evitar así nuevos siniestros viales.

"Es probable que los autódromos los pongamos a disposición para poder avanzar en esto de poder generar mucha conciencia de que conducir es un problema de uno de manera individual pero si lo hace mal complica a los que transitan por la vía pública y por las calles de San Juan", explicó el gobernador.

Uñac también habló de una reunión que mantuvo con familiares de personas fallecidas en accidentes de tránsito que pidieron hablar con él tras el accidente del jueves pasado, en el que murieron tres personas en la Ruta 40 y calle 11.

El funcionario explicó que él escuchó las inquietudes de estas personas que pidieron por más obras que sirvan para ordenar el tránsito en la zona, pero aclaró que la solución definitiva sobre si deben hacer una obra o no en la zona del siniestro partirá de lo que resuelvan los técnicos especializados en estos temas.

"Mañana a las 12 habrá una reunión técnica para buscar una solución", aseveró Uñac quien agregó que en este encuentro se buscará determinar si hace falta hacer alguna obra, siempre teniendo en cuenta que esta zona entrará en la licitación de la que será la obra definitiva para esta ruta que se convertirá en autopista hasta llegar a Mendoza.

Pedido

Hace tiempo que los instructores de manejo vienen pidiendo que les habiliten un lugar para hacer prácticas de manejo y capacitación en un entorno que resulte seguro y que le permita a las personas practicar diferentes maniobras.

Ya el 31 de julio varias escuelas e instructores de manejo reclamaron espacios para enseñar a manejar. Este servicio, que tiene alta demanda en la provincia, experimenta una situación complicada por la falta de espacios para poder dar clases. Además, la actividad carece de una regulación.

En ese momento, DIARIO HUARPE consultó a tres instructores sanjuaninos sobre la problemática. Emilio Rodríguez, instructor y fundador de la escuela de manejo Rodde.

El instructor explicó:“necesitamos sitios para enseñar de manera segura, usamos ahora en un principio circuitos cerrados o barrios en construcción. Pero no disponemos de eso todo el tiempo, porque a veces están ocupados por otras actividades, no te dejan entrar o hay que pagar entrada, etc. La idea es tener mejores espacios con la seguridad correspondiente”, señaló.