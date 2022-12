En el contexto de la crisis hídrica y la ola de calor, OSSE salió a aclarar los controles que realizarán durante el verano en San Juan. Uno de los puntos principales son las piletas y los métodos que aplicarán para la inspección del uso adecuado del agua. Con respecto a una alternativa, como los drones, señalaron que no trabajarán con este sistema de vigilancia y apuntarán a la concientización.

“El sistema de drones surgió en algunas provincias que contrataron este servicio, pero nosotros tenemos que revisar varios pormenores legales sobre el derecho a la propiedad privada para luego evaluar esta metodología”, dio a conocer el presidente del organismo, Guillermo Sirerol. En este sentido, expresó que “OSSE no busca controlar a través de multas, sino mediante la concientización”.

Sobre el uso de las piletas, el funcionario ratificó que “es un tema que nos preocupa y nos ocupa”. Además, detalló que se inclinarán más por las piletas de lona por sobre las fijas. “Estamos trabajando para mejorar el consumo de aquellas piletas que no son fijas, como las de lona, que tiene un uso solamente para temporada estival y sin sistema de filtrado ni mantenimiento de limpieza del agua”, enunció.

En este sentido, recordó que “está prohibido el uso de agua potable para aquello que no sea de consumo humano”, pero “entendemos los usos y costumbres de San Juan”. “Pedimos colaboración por parte de los usuarios que el llenado sea de noche, en caso de hacer un recambio. Si la pileta no está a la vista, la institución no puede detectar el llenado de este elemento”, sostuvo. Por este motivo, resaltó que acudirán a “la solidaridad y responsabilidad” de los consumidores.