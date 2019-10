Pinedo, optimista, dice que Macri trabajará "desde donde pueda ser más útil" para el país

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, expresó hoy su optimismo en las chances de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones presidenciales del próximo 27, y dijo que "desde donde le toque" Mauricio Macri continuará trabajando "desde donde pueda ser más últil para su país".



"No creo que el Presidente vaya a perder la elección y no cabe duda que va a seguir trabajando para la Argentina. Tengo la certeza total. Desde donde le toque. Y va a ganar", dijo Pinedo en diálogo con radio Nacional.



Al ser consultado sobre el futuro político de Cambiemos, Pinedo aseveró que la coalición continuará "unida", más allá de las diferencias que existen entre algunos de sus dirigentes: “Somos un equipo que tenemos gente distinta adentro”, dijo.



"El futuro de Cambiemos será unido y con distintas miradas y estilos. No cabe duda de que Juntos por el Cambio representa valores muy importantes para la Argentina. Es un fenómeno sociológico y político", indicó el dirigente del PRO.



"Somos un equipo que tenemos gente distinta adentro. Va a funcionar más allá de que alguien esté incómodo con alguien del mismo espacio", agregó.



En ese marco, tomó distancia de las declaraciones de Elisa Carrió, en un encuentro partidario junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en las que sostuvo que “los (dirigentes) de Cambiemos que estén usando el corte de boleta en provincia (de Buenos Aires) se llaman traidores”.



"Creo que el que quiere cortar boleta lo puede hacer", se diferenció hoy Pinedo, y agregó: "Mi campaña fue a corte de boleta y saque el 20%; la gente vota sola y es un derecho del pueblo".



"El día de la elección es el día del pueblo y no de los dirigentes, la gente elije la boleta que le da más tranquilidad con los temas que le preocupan", dijo en otro tramo de la entrevista por radio Nacional.



Por último, Pinedo sostuvo que el Gobierno "ahora está en condiciones de estabilizar la economía", y añadió: "Me parece que hay que cuidar lo que hicimos bien y hacer un acuerdo en los partidos políticos, sobre todo para no gastar más de lo que tenemos y generar confianza, que es lo único que nos falta para salir adelante".