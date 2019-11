Pino Solanas celebró la liberación de Lula: "Es una buena noticia para todos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El senador nacional de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas expresó hoy su "profunda emoción" por la liberación del ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, quien -consideró- fue "víctima de esta nueva política impulsada por los centros de poder del norte que reemplaza a los antiguos golpes militares".



"En un momento en que Latinoamérica empieza a despertarse de la pesadilla neoliberal, la decisión de la Justicia de liberar a Lula es una muy buena noticia para todos”, manifestó Solanas, quien a partir del 10 de diciembre legislará como diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires.



En un comunicado, el senador nacional destacó la figura del líder petista, quien -dijo- "inicio la revolución en paz en América Latina, sacando a millones de la pobreza".



En ese contexto consideró que Lula -que hoy salió de la cárcel de Curitiba, tras permanecer 580 días preso- fue "víctima de esta nueva política impulsada por los centros de poder del norte que reemplaza a los antiguos golpes militares: desinformación mediática y pseudo operaciones jurídicas institucionales que le permiten a la mafiocracia gobernante perseguir e interrumpir los procesos populares de América Latina".



"El enemigo teme que la idea de la unidad latinoamericana y la revolución en paz triunfe. No vamos a aflojar, estamos decididos a que no nos lleven por delante”, agregó.



Por último, el senador nacional sostuvo que "esta restauración conservadora y reaccionaria cuya nefasta misión es perseguir a líderes populares está llegando a su fin”.