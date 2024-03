El Piti Fernández llegará a San Juan para tocar en la Fiesta de la Cerveza que hará La Salmuera (Chacabuco esquina Calle 7, Quinto Cuartel, Pocito) el domingo 17 de marzo. El cantante de Las Pastillas del Abuelo presentará un formato eléctrico donde tocará temas propios de blues y country, géneros que escuchó durante gran parte de su vida. DIARIO HUARPE habló con el artista, quien se refirió a la música que suele escuchar en la actualidad, su etapa como solista, su visión sobre los formatos predominante en la industria musical y su opinión sobre la relación entre la política y el arte.

Fernández comentó que su amor por la música country tuvo sus comienzos cuando de chico viajó a Texas, en Estados Unidos, con su familia y quedó cautivado con ese género que ya era popular en Norteamérica. “Siempre me gustó el country y hay temas de Las Pastillas, como Historia o ¿Me juego el corazón?, que tienen ese estilo. En la banda no hubo mucho lugar para el rock and roll al estilo de Viejas Locas porque más que nada predominó el rock”, comentó el músico.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Por suerte, hoy que Las Pastillas están consagradas y puedo darme el lujo de tocar lo que escuché de chico”, continuó el Piti. Sus composiciones están inspirados en clásicos como Tom Petty, Dire Straits, Creedence, Bob Dylan, Johnny Cash, Eric Clapton, entre otros.

La diferencia entre Las Pastillas y su carrera de solista es que el grupo nacido a principio de la década del 2000 abarca una cantidad más variada de estilos, mientras que Piti Fernández se centrará más en compartir canciones de blues y folk. “La verdad que disfruto un montón ambos formatos. Por suerte me complace hacer todo”.

“Como solista he conformado un espacio donde me dejo ser y soy yo. Sin embargo, hay muchas responsabilidades que caen sobre mí”, destacó.

Actualmente, en sus ratos libres, Piti dedica su tiempo a escuchar música electrónica como house y respecto a la nueva generación comentó que le encanta Catriel y Paco Amoroso. “Lo que más me gusta de la música urbana es Paco y Catriel que justo hoy están sacando un tema que está buenísimo”, declaró. Otra cuestión que abordó es la manera de consumir música en la actualidad. Aseguró que hoy los artistas realizan un trabajo más prolijo en la difusión de sus trabajos que antes y opinó que la difusión de singles permite tanto a la gente como a los artistas musicalizar mejor una época.

“A nivel creación me parece más cotidiano sacar una canción y que esa canción musicalice los próximos dos meses y sacar otra que musicalice los próximos tres meses, que sacar un disco que musicalice el próximo año. Antes cuando salía un disco se refería a hechos de años atrás, ahora con los singles hacen referencia a lo que pasa tres o cuatro meses atrás”, explicó.

Por último, el líder de Las Pastillas del Abuelo hizo mención al vínculo entre la política y el arte y señaló que esa comunión atraviesa todos los momentos de la vida social. “El juego de la política es como el juego de la música. Posiblemente, muchos no escuchan música en su día a día, pero cuando te subís al colectivo, un supermercado o ves una propaganda de YouTube terminás escuchando alguna canción. De alguna manera, el juego de la música lo estás jugando, te traspasa y algo similar sucede con la política”, finalizó.

Publicidad

Dato

Para conseguir entradas debes ingresar a accessgo.com.ar.