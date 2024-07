Los pasillos del Municipio de Chimbas se llenaron de trabajadores contratados reclamando el pago de sus sueldos. Esto se da luego de que administrativamente se decidiera que el que no esté al día con el monotributo no cobrará, generando que muchos de los empleados ahora no tengan recursos para ponerse al día. La directora de Recursos Humanos de la comuna, Romina Castro, contó que “estamos haciendo los controles que nos autoriza la Ley 793-A y que la legislación nos impone”.

La polémica surgió luego que en los pasillos del edificio municipal apareciera la Circular N° 15 en el que el área de Recursos Humanos informa que “desde agosto todo personal contratado deberá adjuntar a la factura la copia de la credencial de pago del monotributo como requisito obligatorio para el pago correspondiente”.

Por esta decisión, DIARIO HUARPE consultó a Romina Castro, responsable de Recursos Humano de Chimbas, quien dijo que “el régimen de contratos de colaboración de servicio, donde esa misma legislación se impone la obligación del pago que establezca la legislación tributaria y el municipio como estado no puede alentar a la evasión fiscal, por lo que resulta conveniente y oportuno este tipo de controles”. Además, expresó que “los contratados perciben mensualmente sus honorarios, conforme al contrato que haya suscripto y eventualmente las deudas que tengan a nivel personal, no es un tema que el municipio deba resolver”.

El reclamo de los contratados es que, en muchos casos, contrajeron deuda sobre el final de la gestión presidencial pasada, cuando el exministro de Economía Sergio Massa decidió dejar de cobrar por tres meses el impuesto del monotributo. Pero, una vez que asumió la actual gestión nacional de Javier Milei decidieron cobrarlo y por lo tanto por un trimestre se duplicó el pago del impuesto generando deudores.

Además, el enojo de los empleados contratados es que la decisión que tomó Sergio Massa el año pasado fue apoyada por la actual gestión que encabeza Daniela Rodríguez en el momento en que acompañaban al tigrense en la campaña presidencial abiertamente. También las críticas a la medida se dan porque lo que exige la administración no tienen un impacto directo sobre las arcas municipales y por lo tanto no entienden la decisión que deja a trabajadores sin poder cobrar su sueldo.

Otra de las críticas es que la titular de Recursos Humanos le puso la firma a una decisión que tomó Natacha Garay, Secretaria de Gobierno, a quien sindican como la responsable de la medida que impacta en los contratados de Chimbas.