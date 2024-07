Luego de varios días de sucedido el hecho, se conoció que en el obrador de Chimbas robaron 100 varillas de hierro del 6 y otros materiales de la construcción. La abogada de la comuna, Sandra Leveque, confirmó que la sustracción fue bajo la modalidad “hormiga” y que ocurrió a fines de junio. Por el hecho, la UFI Delitos Contra la Propiedad está investigando para conocer al autor o autores del hecho.

Según relató Sandra Leveque en radio Amanecer, los materiales de la construcción que sustrajeron fue por un monto cercano a los $500.000. La letrada dijo que “entre el 20 al 26 de junio se robaron 100 barras de hierro del 6 por 12 metros de largo y ya fue denunciado en la Comisaría 17”. Al respecto de cómo se llevó adelante el hecho, la letrada dijo que “indudablemente fue un robo hormiga que aprovecharon la caída de la actividad por los feriados y el obrador es un predio amplio con paredes de cemento, pero con parte de alambrado que usaron para sacar los materiales”.

La denuncia recayó en la UFI Delitos contra la Propiedad y, según contó Sandra Leveque, se aportaron imágenes de las cámaras de seguridad del lugar para dar con los delincuentes. Oficialmente, no hay ningún imputado, la lupa está apuntada a los trabajadores municipales encargados del área ya tienen la responsabilidad de advertirlo.

Por último, la abogada que es parte del equipo de asesoría letrada de la municipalidad, expresó que “estamos colaborando con la justicia para lograr dar con el responsable con todo lo que no requieren”.

Polémica por una circular

La publicación de una circular en el edificio central del Municipio de Chimbas generó malestar entre los empleados. Es que la secretaría de Recursos Humanos obliga a los contratados del departamento presentar la constancia del monotributo al día si no no realizan el pago del salario mensual. Lo que generó enojo es que muchos tienen deudas que no van a poder regularizar si no perciben ningún ingreso.

Otra de las críticas es que ni el monotributo ni ingresos brutos ingresan directamente a las arcas municipales, pero sí lleva a que muchos contratados no puedan cobrar por sus servicios y seguir acumulando deuda.

La decisión, que firma Romina Paola Castro como secretaria de Recursos Humanos, se la endilgan a Natacha Garay quien es hoy la secretaria de Gobierno de Chimbas y que tiene a su cargo el área administrativa y de obras de la comuna.