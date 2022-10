A través de las redes sociales, un policía de San Juan dio a conocer su heroico trabajo tras salvar a un bebé, llamado Ezequiel. Sobre este hecho, ocurrido el pasado 15 de octubre, el efectivo Matías Ávila publicó dicha experiencia en su cuenta de Facebook, utilizando tiernas y emocionantes palabras.

“Visita inesperada en la comisaría y aunque esto no se dio a conocer, primero me alegro tanto por verte de nuevo campeón”, detalló en primer lugar. “Le agradezco a tu mami por haberte llevado de visita, no me voy a olvidar más de esa tarde del 15 de octubre cuando llegaste casi sin vida hasta la puerta de la Comisaría 25° y te recibí”, abundó en su relato.

“Gracias a Dios y por medio del personal policial que estuvo ese día presente pudimos auxiliarte rápidamente con resultados positivos. Agradecido con Dios personalmente por haberme utilizado a mí para que hoy tengas otra oportunidad, pequeño”, expresó.

Por último, dijo: “Deseo que crezcas fuerte y sano junto a tu familia. Bendiciones Eze. Gracias Dios por tanto”.

El posteo de Matías en Facebook.