Por el asbesto, Metrodelegados retienen tareas en los talleres del subte, sin afectar frecuencias

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro realiza hoy una jornada de retención de tareas en los talleres del subterráneo y el premetro porteños, tras la "crisis desatada por la presencia de asbesto" en ese sistema de transporte, una modalidad que busca "no afectar al servicio", según aseveró el metrodelegado Roberto Pianelli.



En diálogo con FM La Patriada, Pianelli explicó que la de hoy es una "jornada interna y lo hacemos así para no afectar el servicio", al tiempo que recordó que "en tres años solamente realizamos dos medidas de acción de directa, de dos y tres horas"



"Lo hicimos en el momento en el cual Sbase negaba la existencia del amianto, y de hecho no quería hacer los estudios correspondientes", recordó el sindicalista, quien responsabilizó a esa empresa por comprar, a través del Gobierno de la Ciudad, ese material rodante.



"Nos hicieron trabajar 20 años sin decir que había material cancerígeno, y eso produjo patologías en compañeros", dijo Pianelli, y recordó: "recién la semana pasada reconocieron públicamente lo que decíamos y teníamos razón, que es que hay contaminación con amianto".



En un comunicado enviado por Metrodelegados, especificaron que la retención de tareas se hará "en todos los talleres de mantenimiento en los horarios de 06 a 09, y de 13 a 16, y tendrá lugar en todas las cabeceras del subte".



En esa jornada, "los trabajadores de los talleres de Material Rodante, quienes resultan ser los más afectados por la manipulación de piezas con asbesto, compartirán sus experiencias y conocimiento con el resto de los trabajadores de diferentes áreas", indicaron en el escrito.



Días atrás, Sbase reconoció públicamente la presencia de asbesto en las líneas C (Nagoya series 300/1200) y línea E (General Electric, FIAT), además de la consabida presencia de asbesto en las flotas de la Línea B en trenes que "circularon con anterioridad por las líneas A y D".



"Continuamos exigiendo la desasbestización de todo el subte y premetro y de sus instalaciones fijas a cargo de especialistas registrados en la Agencia Protección Ambiental, la compra de una flota de trenes nuevos y libres de asbesto", reclamaron los metrodelegados.