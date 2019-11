Por el cepo hard, estiman que las compras de dólares caerán a menos de u$s 500 millones

Por la implementación del cepo, la demanda de dólares billete caerá aproximadamente en un 80%. De esta manera, el Banco Central (BCRA) logra su cometido de cuidar las reservas hasta el 10 de diciembre. Aun así, la tensión sobre el tipo de cambio seguirá intacto y se vislumbrará sobre la ampliación de la brecha, sobre todo en un contexto en el que los pesos disponibles no irían hacia instrumentos de deuda de corto plazo.

Según estimaciones privadas, el recorte a u$s 200 del tope a las compras mensuales de personas físicas, es esperable que la demanda de billetes muestre una fuerte contracción en los próximos meses. De esta manera, el BCRA logra cortar el drenaje de reservas, buscando cuidar las mismas de cara a la asunción del presidente electo, Alberto Fernández . Analistas proyectan que la demanda de billetes podría colapsar a niveles debajo de los u$s 500 millones al mes.

Los analistas de Banco Mariva señalaron que antes de la imposición de la compra de dólares por hasta u$s 200 mensuales, habían estimado escenarios de dolarización que oscilaban entre u$s 2300 y u$s 5500 millones por mes y que ahora se redujeron a niveles de u$s 500 millones por mes.

Por su parte, Nery Persichini, head de estrategia de GMA Capital detalló que la entidad dirigida por Guido Sandleris puso en marcha la maquinaria no solo para "llegar" al 10 de diciembre sino también para preparar el terreno para la economía "albertista".

"El cambio de timón fue evidente. Se avanzó con la idea de ´cuidar las reservas ´ y así se endureció el control de cambios, tal como todo el mercado descontaba. Dado que el límite de compra ahora es u$s 200 por homebanking y u$s 100 en efectivo, el BCRA bajaría la demanda de dólares para atesoramiento en el MULC desde los u$s 2900 millones mensuales en septiembre hasta u$s 340 millones", explicó.

Un control cambiario más estricto naturalmente tiene un objetivo claro que es el de cuidar las reservas internacionales del BCRA. Desde las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto, las reservas mostraron una caída cercana al 35%, sin embargo, en las últimas jornadas, las reservas lograron cierta estabilidad, para rondar los u$s 43.380 millones.

Para los analistas de Portfolio Personal Inversiones, las reservas podrían continuar sufriendo, incluso con un cepo hard. De todos modos, las restricciones de compra de billetes hace que el goteo sea sensiblemente menor.

"Esperamos que en el corto plazo las mismas retomen el sendero negativo por dos vías: principalmente el pago de la deuda y en menor medida por la salida de depósitos, mientras que las compras de dólares del BCRA podrían ayudar a comprimir la futura caída", dijeron.

Pesos que solo buscarán billetes

En la era Macri, el gobierno buscó que los pesos y dólares en manos de los inversores se mantengan dentro del sistema mediante la inversión de Letras del tesoro tanto en pesos como en dólares (Lecap y Letes). De esta manera, se buscaba que no todo el excedente de dinero se dirija al billete. Ahora, con el reperfilamiemto en el medio y con el proceso de reestructuración de la deuda inconclusa, los analistas esperan que la demanda de billetes continúe y, dada las restricciones cambiarias, la tensión cambiaria se evidenciará a partir de una ampliación de la brecha cambiaria.

Paula Gándara, head de research de AdCap destacó que los pesos que se encuentren disponibles continuarán buscar canales de dolarización y evitarán posicionarse en Letras del Tesoro.

“El reperfilamiento de las Letes y Lecaps disminuyó el apetito de los inversores minoristas por estos instrumentos. Dada la incertidumbre reinante en cuanto al tratamiento de la deuda, de corto y largo plazo, pensamos que los minoristas continuaran prefiriendo alternativas de dolarización, como dólar billete, aun con el cepo al dólar. Mirando hacia adelante, no creemos que los inversores se vuelquen a las Letes o lecaps, al menos hasta que se saque se resuelva como el gobierno va a responder a las necesidades financieras y sobre todo sin un plan económico”, dijo Gándara.

A su vez, en base a esta proyección, Gándara considera que la demanda de Letras siga siendo baja y que la demanda de dólares continúe, pudiendo empujar al alza la brecha cambiaria entre el dólar oficial y las demás denominaciones del dólar.

Con una misma visión, Axel Cardin, Economista de Research de Bull Market Brokers destaca que resulta prácticamente imposible que la gente vuelva a rollear esas letras.

“Se necesita un shock de expectativas muy grandes. Se perdió tanto la confianza, que volver a recuperarla llevará años. En el mercado financiero, el Contado con liquidación va para los que quieran irse del mercado financiero, pero el resto de las personas va a seguir yendo a blue mientras este siga estando más barato”, señaló Cardin.

JULIÁN YOSOVITCH