Por el coronavirus, el crecimiento de los ingresos del Estado provincial se retrajo 13,4 puntos

Como les sucede a la Nación y al resto de las provincias, el coronavirus tuvo un fuerte impacto en las cuentas públicas de San Juan. Los ingresos por recaudación propia y coparticipación federal venían creciendo este año a un promedio mensual del 41% respecto a 2019, pero la pandemia obligó a paralizar casi todas las actividades económicas y eso hizo que el aumento de los recursos en marzo se retrajera cerca de 14 puntos.

“Esto nos va a generar un fuerte perjuicio económico”, había advertido el presidente Alberto Fernández el día que anunció la necesaria cuarentena total y obligatoria para tratar de contener el avance del Covid-19. Lo dijo porque con la mayoría de los rubros de la economía argentina parados, estaba cantado que casi no iba a haber producción, que las operaciones comerciales se iban a venir al piso y que, en consecuencia, el Estado iba a tener mucho menos por recaudar.

La teorización del mandatario se ve ahora claramente en los números de todos los distritos argentinos. Los recursos que embolsó San Juan en marzo por recaudación y coparticipación federal de impuestos ascendieron a $4.984 millones, lo que representa un 27,6% más en comparación a los $3.905 millones que ingresaron durante el mismo mes del año pasado.

Si bien se trata de un aumento desde el punto de vista nominal, es un freno al ritmo de crecimiento fiscal. La suba del 27,6% de marzo implica 13,4 puntos menos respecto al 41% de saldo favorable que había arrojado el primer bimestre, cuando a las arcas públicas entraron $11.360 millones.

La brecha con la inflación se agrandó en el mes que pasó. Entre enero y febrero, los ingresos de la provincia estuvieron 9 puntos por debajo del 50,3% interanual que midió el INDEC y durante marzo, el balance negativo se estiró a 22,7 puntos.

En conclusión, además de las severas consecuencias sanitarias, el coronavirus no está haciendo otra cosa que limar más todavía el poder adquisitivo de los estados argentinos. Esto es, que el dinero que recaudan de más en relación al año anterior no alcanza a compensar el incremento que tuvieron los gastos de funcionamiento (insumos, servicios, sueldos, etc.).

Previendo el panorama que se está dando, el gobernador Sergio Uñac ya avisó que habrá una administración quirúrgica de los fondos estatales en el transcurso de 2020. Por lo pronto, mientras recorta en algunas áreas, mandó a reasignar partidas presupuestarias por $4.000 millones para aplicarlas a atender las necesidades sanitarias y sociales que provoque la expansión de la pandemia.

Una buena es que, por ahora, no hay necesidad de meterle mano al Fondo Anticíclico. La reserva tiene actualmente a $6.400 millones (equivale a dos grillas salariales del Estado) y la semana pasada, el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent, aseguró que no han llegado a ese extremo gracias a que “la provincia está ordenada y viene siendo muy cautelosa con los gastos”.

En el horizonte asoma la posibilidad de empezar a salir paulatinamente de la cuarentena y el congelamiento de las actividades económicas, cosa que en gran parte está atada a que la cantidad de contagiados no estalle por las nubes. La fecha tentativa es el 13 de abril.

Para ese mes, la provincia espera una cal y otra de arena. El IVA que cobró la Nación en marzo y que coparticipa a las provincias se liquida el mes siguiente, por lo que la baja se puede notar más. Pero hay un dato local que alienta: vencen los pagos semestral y anual del Impuesto Inmobiliario y eso podría provocar que la caída no sea tan brusca.