En la mañana de este sábado, cientos de personas que transitaron por la puerta del Club Trinidad, se encontraron con un pasacalles, que pide la renuncia de Rubén Galdeano, presidente de la institución. Los socios mostraron su descontento con una serie de irregularidades que se dan dentro del club, escrachando al representante.

El enojo de los socios del club, quedó reflejado con un pasacalle colocado a la entrada del Club Trinidad. En el mismo se podía leer insultos y fuertes calificativos para Rubén Galdeano. Exigen de manera inmediata que sea apartado de la institución.

Según los hinchas, puertas adentro del club se estarían llevando a cabo negocios fraudulentos, y no se sienten conformes con la gestión de Galdeano. Dicen que desde hace un tiempo, no es posible que las personas puedan hacerse socias, ya que sostienen que el representante, tiene escondidos los libros de socio y no están realizando el llamado para las elecciones correspondientes.