Por el desfasaje de la inflación, la Obra Social Provincia cubre 100% el servicio de sepelio

Desde el miércoles 1 de junio rige un nuevo convenio entre la Obra Social Provincia (OSP), el ministerio de Salud Pública y las cocherías de San Juan, para que las personas, que cuentan con la obra social, puedan acceder a un servicio fúnebre 100% cubierto y no tengan que poner ningún peso de su bolsillo. El interventor de la OSP, Miguel Greco, explicó a DIARIO HUARPE que la decisión se tomó por el desfasaje que produjo la inflación entre el valor que ofrecían las prestadoras y el monto que daba el ente por afiliado que lo solicitaba.

Greco dijo que el cambio lo vienen planificando desde marzo con las autoridades del ministerio de Salud Pública. Explicó que desde el 2020, la obra social entregaba un monto de $40.000 a cada afiliado que requería el servicio fúnebre, pero que este dinero quedó corto con los valores que manejan las cocherías sanjuaninas para ser contratadas.

En ese sentido, resolvieron aumentar la cobertura y cubrir por completo todos los costos que conlleva despedir a un ser querido. “Es un esfuerzo grande el que estamos haciendo”, dijo el interventor, que luego destacó que la medida beneficia a los 150.000 afiliados que tienen.

“El afiliado no debe abonar ningún tipo de adicional o plus, salvo en aquellos casos que el familiar solicite mejoras en la calidad u otras condiciones no pactadas en este convenio”, contó Greco. Y dio como ejemplo: si una persona quiere más autos o un cajón diferente, deberán sacar plata de su billetera.

La cobertura del servicio fúnebre consiste en: sala velatoria con buffet o capilla ardiente en domicilio particular; ataúd, bóveda (tapa lisa o ciego); coches de duelo y carroza fúnebre; traslado; aviso fúnebre de cabecera en diario local y trámites en Registro Civil a cargo de la empresa fúnebre.

Para contar con el servicio, que funciona las 24 horas, el afiliado solo debe presentar el carnet y los requisitos en la cochería convenida, sin necesidad de ir a la sede de la Obra Social Provincia.

Además del carnet, el familiar debe presentar el certificado de defunción y el último recibo de sueldo; que se puede bajar desde la app “Ciudadano Digital”, la tarjeta magnética de la OSP.

El convenio está vigente desde hace 16 días y no tiene fecha de modificación o cierre. La cobertura del servicio fúnebre es del 100% a todos los afiliados, según Greco. Las autoridades notaron que el dinero que daban no alcanzaba para nada y por esto tomaron la decisión del aumento.