Sebastián López, secretario general de la Unión Judicial, no dudó en reprobar a los ministros de la Corte de Justicia y ponerles un “1” por el manejo de la crisis que suscitó por el dietazo. El representante de los empleados judiciales señaló que “le pongo esa nota por el mal manejo del conflicto, ya que no nos recibieron, no contestaron las notas, no quisieron atendernos y no nos dieron ningún tipo de explicaciones”, sentenció en el Café de la Política, programa que se emite de lunes a viernes por el 19.2 del TDA, YouTube, Twitch y Kick.

López afirmó que “nosotros no estamos conformes con la distribución del salario, pero entendíamos que no era el momento de que saliéramos a reclamar en este contexto socioeconómico, pero de repente toman la decisión con los administradores de las Oficinas Judiciales en el que les aumentan un 25% y nos obligan institucionalmente a salir a buscar respuestas para brindárselas a los afiliados. La Corte nos puso en esa situación”.

El secretario general de la Unión Judicial agregó que “se nos acusa de que nosotros no estuvimos abiertos al diálogo y eso no es verdad, ya que cuándo comenzó el rumor de la famosa Acordada 31, solicitamos una reunión en la Mesa del Diálogo, pero aún no nos responden. Incluso le advertimos al secretario Administrativo de la Corte, Javier Vera, sobre el descontento generalizado y él nos contestó que no era así".

Por último, sobre el conflicto, López expresó que “lo más grave de la acordada es que en los fundamentos indican que se brinda el aumento 'por el buen funcionamiento del sistema' y para que esto suceda mucho tiene que ver el trabajo de los empleados, que finalmente no fueron incluidos en el incremento que realizaron".

¿Cuánto gana un empleado judicial?

El secretario general de la Unión Judicial, Sebastián López, no dudó en contar que un empleado judicial puede llegar a ganar $2.000.000 como máximo, pero también aclaró que un ministro de la Corte supera los $8.000.000.

López contó que “el empleado que tiene el cargo máximo, que es el de Jefe de Despacho, con antigüedad de 20 años, está cerca de los $2.000.000, mientras que un ministro de la Corte es muy difícil de calcular, ya que no hay información, incluso pedimos las acordadas y nos dijeron que no nos la van a dar, pero estimativamente debe estar en el orden de $8.000.000”.

El secretario general de la Unión Judicial agregó que “hoy un 10% de aumento a un ministro de la Corte termina representando dos sueldos de un empleado judicial, ya que superan el millón de pesos. Por esto es que nosotros enfocamos nuestros reclamos en achicar la brecha salarial existente con aumentos escalonados, que fue lo que le pedimos a la Corte”.

Por último, contó que “cuándo la gente habla del Poder Judicial, se refieren a privilegios por el contexto socioeconómico de la provincia, pero en ese sentido hay que diferenciar lo que cobren los jueces con los empleados. A los empleados se nos signa que tenemos el beneficio del 82% móvil, que no es verdad, que no pagamos ganancias y tampoco es cierto; somos presos de generalidades que son injustas”.