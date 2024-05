La diputada nacional que representa a San Juan en la Camara Baja, por el bloque Juntos por el Cambio, Nancy Picón, adelantó este miércoles su proyecto para reducir la imputabilidad a los 13 años en delitos graves. En declaraciones radiales, la legisladora manifestó que para la elaboración de este proyecto se ha tenido en cuenta la cantidad de delitos a nivel nacional y la responsabilidad de los jóvenes a esa edad. Además, mencionó que se trabajará con especialistas como psicólogos, psicopedagogos y psiquiatras para evaluar la criminalidad del acto.

En diálogo con el programa Demasiada Información de Radio Sarmiento, la legisladora explicó que han presentado un proyecto para reducir la edad de imputabilidad, teniendo en cuenta los diferentes números de casos en el país. Sin embargo, aclaró que en la provincia no hay muchos casos.

“Es un tema que venimos estudiando y sabemos que es bastante polémico, pero tenemos las razones para hacerlo”, aseguró Picón sobre el proyecto que quedará puesto en consideración de la Cámara de Diputados.

En ese contexto, la legisladora explicó que la idea es proteger a los menores y trabajar con un equipo de profesionales para determinar si comprenden la criminalidad de sus actos.

Según sus palabras, el proyecto propone que los casos de menores de 13 a 14 años sean evaluados por un equipo de expertos para determinar si comprenden la criminalidad del acto. En el caso de los menores de 13 a 15 años con penas menores, que no exceden los 2 años, no serán condenados a penas privativas de la libertad. El objetivo es apuntar a delitos cuyas penas privativas de la libertad no sean inferiores a 15 años, como robos, violaciones y uso de armas.

La legisladora afirmó que es un proyecto polémico, pero que tienen las razones para que sea considerado. Imagen de archivo.

Además, Picón también mencionó la importancia de proteger a los menores, ya que muchas veces son enviados por adultos. Sin embargo, reconoció que esto no es suficiente, pero sí necesario.

Por otro lado, la legisladora expresó que el país está en un momento de la sociedad en el que los jóvenes piden espacios, pero también deben ser responsables. “Hay muchos casos que tienen que ver delitos sexuales en San Juan y a la edad de 13 años. Un cuerpo formado de especialistas determinará si son conscientes de sus actos”, amplió.

Respecto al lugar de detención, la legisladora de Juntos por el Cambio dijo que cada provincia será responsable de gestionarlo. "En San Juan hay lugares que podrían acondicionarse", cerró sobre el polémico proyecto.