Por un reclamo de seguridad por parte de choferes de San Juan, una de las líneas troncales de la Red Tulum dejará de circular a partir de las 20 horas. Según explicaron desde UTA (Unión Tranviarios Automotor), la medida se debe a los reiterados robos que sufren pasajeros y choferes de esta línea y los daños que causan a las unidades.

Se trata de la línea troncal B de la UTE La Marina – La Positiva, que durante la noche de este domingo, fue apedreada una de sus unidades en el departamento Chimbas y por esa razón, los choferes decidieron dejar de circular.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el titular de la delegación San Juan de UTA, Héctor Maldonado expresó: “Esta línea es víctima de la inseguridad desde hace tiempo, ya son moneda corriente los robos y arrebatos violentos que sufren choferes y pasajeros. Además, es normal que en ciertos tramos del recorrido, apedreen las unidades”.

El tramo mencionado por Maldonado como el más inseguro, es el que comprende a Avenida Benavidez entre calles Salta y Tucumán en el departamento Chimbas, principalmente a partir de las 20 horas, cuando cae la noche.

“Hemos reclamado ante la empresa, pero no le han dado importancia al reclamo. En verdad, no nos han dado ni bola y no vamos a esperar a que un trabajador o usuario resulte herido. Mañana nos reuniremos con autoridades de la Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Subsecretaría de Trabajo para exponer esta situación, buscando mayor seguridad en esa zona”, aseguró el dirigente.

A su vez, Maldonado confirmó que desde este lunes 5 de mayo y hasta que obtengan una respuesta comprometida para mejorar la seguridad de choferes y usuarios, la línea B dejará de prestar servicio a partir de las 20 horas.