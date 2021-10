Ya es bien conocida la crisis hídrica en la que está inmerso San Juan debido a la sequía que está viviendo. En este contexto es que los productores que pueden están buscando la alternativa de reactivar pozos o incluso perforar nuevos para abastecer con el elemento vital a sus campos. Pero a la falta de agua ahora se le suma la extensa demora que están dando las empresas perforistas sanjuaninas para realizar el trabajo y que llega a superar los tres meses.

La situación está cimentada en la alta demanda que están teniendo las empresas perforistas de agua que tienen maquinaria y personal que no llega a cubrir la avalancha de pedidos que están teniendo en las últimas semanas. Y luego de que se diera el pronóstico hídrico de parte de Hidráulica los llamados crecieron exponencialmente.

Carlos Poblete, productor pocitano que tiene una chacra, contó que “se me secó el pozo con el que regaba y llamé a un perforista para profundizarlo unos metros y así poder surtirme del agua. Pero a pesar de ser un trabajo más sencillo que hacer uno nuevo, me dijeron que recién en febrero o marzo podrán venir a hacerme el trabajo”.

El panorama es generalizado en toda la Provincia y se está convirtiendo un gran inconveniente incluso para el riego de los espacios verdes. Un ejemplo de ello es lo que relató el intendente de Pocito, Armando Sánchez, al expresar que “la Plaza Libertad comenzó a ser regada con camiones hidrantes que cargamos diariamente ya que hace tiempo pedimos perforar el pozo que tenemos y todavía no pueden venir a hacerlo”.

Los planes de financiación que propuso por ejemplo el Ministerio de la Producción a través de la Secretaría de Agricultura han sumado muchos interesados. Sumaron muchos beneficiarios que algunos lo usan para reparar y otros para perforar.

Actualmente son tres las empresas sanjuaninas que están llevando a cabo el trabajo y lo están haciendo a toda hora y en su máxima posibilidades ya que el esquema propio está pensando a subsistir con mucho menos trabajos que los que se requieren actualmente.

Ante la pregunta de por qué no trabajan el resto de las empresas perforistas que son parte de la cámara fundada recientemente, el presidente de la institución, Wbaldino Acosta, contó que “desde Producción no nos contactaron y ellos decidieron trabajar solamente con las que están activas actualmente y que no son parte de la cámara”.

Además Acosta aclaró que con el único Ministerio que hoy está trabajando la cámara, es con Minería que en los próximos días iniciarán un curso de capacitación de mano de obra para las tareas que se requieran en este rubro.