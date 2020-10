Por la pandemia, el sector de hoteleros asegura que están en situación de quebranto

Con menores o mayores restricciones, de acuerdo a las distintas fases por las que San Juan que viene cruzando la pandemia de coronavirus, la economía provincial durante los pasados siete meses mantuvo el aparato productivo en funcionamiento con excepción de lo referido al turismo.

El sector de los hoteleros es uno de los más perjudicados por las limitaciones que se implementan para contener la propagación del Covid-19 en la provincia. Si bien el Gobierno sanjuanino dispuso a partir de la puesta en marcha del aislamiento social, preventivo y obligatorio que los repatriados al volver a San Juan debían cumplir una cuarentena obligatoria en hoteles, desde la cámara que nuclea a estos empresarios dijeron que no fue suficiente para aplacar la crisis económica por la falta de turistas.

“Estamos en una situación de quebranto. Han cerrado tres hoteles, dos en la zona céntrica y el restante en Trinidad. Hay muchos otros que están pensando en reconvertirse a alquileres mensualizados”, puntualizó el presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de San Juan, Fabio Nievas, en diálogo con DIARIO HUARPE.

El empresario agregó que tener a los repatriados no les significó ningún tipo de salvataje económico a los hoteleros e ilustró: “A hoy son alrededor de 8.000 las personas que hicieron aislamiento en los más de 30 hoteles que se dispusieron para esto, entonces el promedio no llega a dos personas por noche. No es nada y con tarifas que todavía no cobramos. Si nos quisieron hacer un favor, le escaparon. Recién la semana pasada estuvimos cobrando abril y mayo”.

Nievas afirmó también que la única ayuda que tienen los hoteleros es el pago del 50% del sueldo de algunos empleados a través de la Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) que otorga el Gobierno nacional.

“Estamos endeudados con los servicios públicos, ya están llegando avisos de cortes. A hoteles cerrados les llegaron boletas de energía por $400.000. En mi caso particular no saqué ningún préstamo porque me agarré del decreto que indicaba que por 180 días no se podían cortar los servicios, pero ya pasó ese plazo. Tuve que salir a pedir prestado para pagar una boleta de marzo”, señaló.

En este sentido, desde la cámara pidieron una línea de créditos a tasas subsidiadas. “Eso apareció en el Acuerdo San Juan y proponen seis meses de gracia, pero ya tenemos siete sin trabajar. Además, en abril del año que viene no vamos a estar trabajando al 100% ni mucho menos. Necesitamos por lo menos un año de gracia y devolver en dos o tres años”, subrayó Nievas.

Empeora todavía más el panorama, según indicó el hotelero, que no haya protocolos unificados entre las provincias porque un turista que quiera venir a visitar Ischigualasto y luego cruzar a Talampaya no lo puede hacer, ejemplificó. “Hay demasiados grises que no aportan certezas de cómo actuar”, se quejó.

Finalmente, Nievas puso el foco en que el turismo, las líneas aéreas y todo lo relacionado representan el sector más golpeado por la pandemia en la faz económica. En cuanto a San Juan, enfatizó que si algunos eventos como la Vuelta Ciclística a San Juan y la Fiesta Nacional del Sol no se pueden realizar en 2021, "muchos hoteles vamos a quebrar, esa es la realidad".